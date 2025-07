Apple aggiorna i suoi sistemi: iOS 18.6, macOS 15.6 e watchOS 11.6, ecco le novità

È tempo di prendere i propri dispositivi Apple e di aggiornarli. Il colosso di Cupertino ha infatti rilasciato gli aggiornamenti software per i suoi prodotti. In primis si aggiornano gli iPhone con iOS 18.6, ma non finisce qui. Ecco anche iPadOS 18.6, macOS Sequoia 15.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6, visionOS 2.6 e HomePod 18.6. Non aspettatevi novità straordinarie, in quanto la volontà di Apple è quella di migliorare la sicurezza e la stabilità, risolvendo peraltro qualche vulnerabilità per preparare i dispositivi alle prossime versioni in arrivo in autunno.

Focus su privacy, bug fix e obblighi normativi

L’aggiornamento di iOS 18.6 corregge oltre venti falle di sicurezza, tra cui un bug che consentiva a VoiceOver di pronunciare il codice di sblocco. Sono state risolte anche criticità nel framework WebKit, che potevano causare crash in Safari e perdite di dati sensibili. In realtà anche l’app Foto migliora, consentendo ora di poter condividere video creati in maniera corretta all’interno della sezione dedicata ai Ricordi.

Per tutti gli utenti che usano un iPhone o un iPad in Europa, la nuova versione introduce un’interfaccia dedicata all’installazione di marketplace alternativi e all’uso di app scaricate direttamente dai siti web degli sviluppatori, in conformità con quanto stabilito dal Digital Markets Act.

Per quanto concerne invece macOS Sequoia 15.6, c’è un aggiornamento che porta addirittura più di ottanta correzioni di sicurezza. Queste sono distribuite su componenti come Dock, Note, Safari, Spotlight e altri strumenti di sistema. L’update è disponibile attraverso le Impostazioni di Sistema.

Novità anche per Apple Watch, TV e Vision Pro

Su watchOS 11.6, l’aggiornamento riguarda tutti i modelli da Series 6 in poi, compresi gli Ultra e SE di seconda generazione. L’installazione richiede almeno il 50% di carica e il dispositivo sul caricatore. L’intervento si limita alla risoluzione di bug e ottimizzazioni interne.

Per Apple TV e HomePod, le versioni 18.6 migliorano le prestazioni e la stabilità, mentre visionOS 2.6, pensato per il visore Vision Pro, include solo patch di sicurezza e ottimizzazioni.

Infine, Apple ha rilasciato aggiornamenti anche per le versioni precedenti: iPadOS 17.7.9, macOS Sonoma 14.7.7 e macOS Ventura 13.7.7, destinati ai dispositivi non compatibili con le release più recenti. Nessuna delle vulnerabilità corrette è stata sfruttata attivamente, ma l’azienda raccomanda l’installazione immediata per limitare i rischi futuri.