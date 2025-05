Apple, iOS 18.5 ufficiale con iPadOS 18.5 e macOS Sequoia 15.5: ecco le novità

Gli utenti che stavano aspettando con ansia i nuovi aggiornamenti di Apple, oggi possono dirsi contenti in quanto proprio qualche minuto fa è arrivato l’update per iPhone ad iOS 18.5. Con quest’ultimo è stata la volta anche di iPadOS 18.5, macOS Sequoia 15.5, watchOS 11.5, tvOS 18.5 e visionOS 2.5. Ovviamente tutti i dispositivi presenti nell’elenco di aggiornamento di Apple possono provvedere a scaricare gli update in questione.

Le novità di iOS 18.5

La nuova versione di iOS 18.5 introduce alcune piccole novità, concentrate principalmente su:

Sfondo Pride Harmony , un nuovo wallpaper dedicato alla celebrazione del Pride;

Miglioramenti a Tempo di Utilizzo , con una notifica per i genitori quando la password viene inserita correttamente sui dispositivi dei figli;

Supporto alla comunicazione satellitare per iPhone 13, una funzione che migliora la connettività in aree remote;

Opzione per nascondere le foto dei contatti in Mail , per una gestione più ordinata della posta elettronica;

Bug fix per Apple Vision Pro, per migliorare l’esperienza utente.

Cosa cambia su iPadOS 18.5 e macOS Sequoia 15.5

Anche iPadOS 18.5 riceve le stesse migliorie di iOS 18.5, inclusi lo sfondo Pride Harmony e i miglioramenti per Tempo di Utilizzo.

Su macOS Sequoia 15.5, invece, Apple ha concentrato l’aggiornamento su:

Bug fix e ottimizzazioni generali , per migliorare stabilità e prestazioni;

Miglioramenti in Mail, con una nuova categoria che consente di visualizzare tutte le email senza filtri.

Le novità di watchOS 11.5 e tvOS 18.5

Anche il sistema operativo di Apple Watch, watchOS 11.5, ottiene alcune piccole novità:

Nuova watchface Pride Harmony , che richiama il design degli altri dispositivi Apple;

Rifiniture grafiche e ottimizzazioni, per migliorare la stabilità.

Su tvOS 18.5, il sistema operativo di Apple TV e HomePod, l’aggiornamento si concentra su:

Ottimizzazioni delle prestazioni ;

Miglioramenti nella stabilità, senza nuove funzionalità significative.

VisionOS 2.5: novità per il visore Vision Pro

Infine, visionOS 2.5 per il visore Apple Vision Pro introduce una nuova scheda Vision nell’app Apple TV, pensata per facilitare la scoperta di contenuti in 3D e immersivi, oltre a correzioni di bug e miglioramenti generali delle prestazioni.

Come aggiornare

Tutti gli utenti possono scaricare questi aggiornamenti accedendo alle Impostazioni del proprio dispositivo e selezionando “Aggiornamento Software”. Chi aveva attivato le versioni beta può disattivarle dalle impostazioni per ricevere la versione stabile.

Questi aggiornamenti rappresentano l’ultima evoluzione dei sistemi Apple prima dell’arrivo delle nuove versioni, che saranno presentate a giugno durante la WWDC 2025.