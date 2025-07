HONOR 400 5G a prezzo folle: oggi in sconto del 16%

Con lo sconto Amazon attualmente disponibile per acquistare l’HONOR 400 5G il costo di listino viene abbassato consentendo a chiunque voglia procedere con l’acquisto di risparmiare rispetto ad altri giorni. Non a caso, infatti, Amazon ha come principale obiettivo di andare incontro alle esigenze degli utenti proponendo sempre prezzi super vantaggiosi.

L’HONOR 400 5G, dunque, viene proposto con un rapporto qualità/prezzo migliorato. Ciò, proprio per consentire a tutti di poter portare a casa un dispositivo che giunge sul mercato con ottime caratteristiche a partire dal display AMOLED da 6,55″. Quest’ultimo consente infatti di godere di colori vivaci e contrasto perfetto con picco di luminosità 5000nit e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Inoltre, per ottimizzare l’esperienza visiva HONOR ha deciso di implementare anche la tecnologia sunlight display in modo tale da assicurare una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

HONOR 400 5G oggi in offerta su Amazon

L’offerta oggi disponibile su Amazon non passa di certo inosservata dato che consente di risparmiare sul prezzo di listino oltre 50 euro. Naturalmente, il display AMOLED da 6,55″ non è l’unico punto di forza di questo smartphone che punta a conquistare il maggior numero possibili di utenti. Lo Snapdragon 7 Gen 3 è infatti in grado di assicurare prestazioni fluide per gaming e multitasking in qualunque momento. Oltre a ciò, non mancano caratteristiche come la resistenza IP65 a polvere e acqua, unita alla certificazione anti-caduta 5 stelle SGS, che consentono di proteggere il dispositivo da urti e condizioni ambientali estreme.

La batteria da 5300mAh garantisce energia per tutto il giorno, anche con utilizzo intensivo, mentre la fotocamera AI da 200MP, dotata di stabilizzazione ottica (OIS) e zoom AI Super 30X consente di ottenere scatti perfetti.

Perché attendere ancora se oggi è il giorno perfetto per cambiare il vostro vecchio smartphone? L’HONOR 400 5G può essere vostro spendendo solamente 379,90 euro anziché 449,90 grazie al -16% sul prezzo di listino. Sconto davvero imperdibile!