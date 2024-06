Ormai tutti immortaliamo i nostri momenti speciali con foto e video. Dopo ogni esperienza entusiasmante siamo portati a condividere tali ricordi con amici e familiari. Il principale mezzo per farlo sono sicuramente i social media. Ci sono però casi in cui si può preferire una condivisione più “ristretta”. Quindi meno pubblica. Ci sono tecniche semplici per condividere filmati in modo privato su diverse piattaforme. Nello specifico vediamo come procedere su YouTube, Facebook e WhatsApp.

Come condividere online video privati

YouTube offre un ottimo modo per caricare i propri filmati. Per utilizzare tale metodo bisogna avere un account Google. Dopo l’accesso, si crea un canale YouTube e si procede con il caricamento del video. Ciò è possibile cliccando sull’icona della telecamera, selezionando “Carica video“. Seguendo le istruzioni si procede aggiungendo il file desiderato. Durante il processo di caricamento, è importante impostare la visibilità del video come “Non in elenco“. A questo punto apparirà l’URL che è possibile copiare e condividere. Ciò significa che il filmato non sarà visibile pubblicamente, ma solo a chi possiede il link diretto.

Per condividere video privati su Facebook, è essenziale gestire correttamente le impostazioni di privacy. Dopo aver caricato il filmato, si apre il menu a tendina delle opzioni del post e si seleziona “Altro“, quindi “Amici specifici“. Qui è possibile aggiungere gli amici desiderati in modo che solo loro possano visualizzare il video. Inoltre, è possibile taggare gli interessati nel post per notificarli direttamente della condivisione.

Su WhatsApp si possono condividere video privati in chat singole o di gruppo. Nel primo caso, si può selezionare il contatto a cui si desidera inviare il filmato. Una volta all’interno della chat basta cliccare sull’icona “+” per allegare il file. Per condividere il video con più amici allo stesso tempo, si può, invece, creare una conversazione di gruppo. Dopo aver selezionato l’apposita opzione bisogna aggiungere i vari partecipanti prima di caricare il proprio filmato.