Con tvOS 26 in arrivo anche novità per gli screen saver

Apple, con l’imminente rilascio di tvOS 26, dimostra ancora una volta di voler rafforzare il ruolo della Apple TV come centro dell’esperienza visiva e multimediale in casa. Tale versione non si limita a portare aggiornamenti tecnici o correzioni di sistema, ma propone una serie di novità. Tra cui, spicca il restyling completo dell’interfaccia dell’app TV. Quest’ultima ora è stata ridisegnata per aderire ai principi estetici del nuovo linguaggio “Liquid Glass” di Apple. L’effetto finale è più elegante, fluido e coerente con lo stile visivo multipiattaforma del marchio. Oltre alla rinnovata interfaccia, anche la gestione dell’accesso utente riceve un aggiornamento sostanziale. Cupertino, con tvOS 26, introduce un selettore di profili che appare all’accensione del dispositivo. Una funzione che semplifica l’identificazione dell’utente e ottimizza la fruizione dei contenuti in base alle preferenze personali.

Arriva tvOS 26: ecco cosa aspettarsi

L’attenzione di Apple alla personalizzazione si estende anche ad un elemento spesso considerato secondario, ovvero i salvaschermo Aerial. Il pacchetto, già ricco, si espanderà ulteriormente con nuovi contenuti inediti. Apple ha, infatti, realizzato nuove riprese in India, con panorami straordinari provenienti dagli stati di Goa e Kerala. Si tratta di zone note per la loro bellezza incontaminata, che andranno ad arricchire l’offerta visiva della piattaforma.

Inoltre, tali screen saver diventano ora ancora più flessibili. Con tvOS 26, l’utente ha finalmente la possibilità di selezionare manualmente quali immagini aeree visualizzare. Tale controllo granulare, disponibile all’interno delle impostazioni nella sezione Salvaschermo, consente di scegliere le clip preferite all’interno delle collezioni tematiche esistenti.

Per chi desidera esplorare in anticipo tutte tali novità, è già disponibile la versione beta del sistema operativo. Il lancio pubblico è previsto per l’autunno, periodo in cui è atteso anche il debutto di una nuova Apple TV 4K. È un passo importante verso un uso più personale della Apple TV, che può così riflettere maggiormente i gusti estetici dell’utente anche quando il dispositivo è in standby.