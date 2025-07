YouTube Shorts

Google ha annunciato un’importante evoluzione per la piattaforma YouTube Shorts, che si arricchisce di nuovi strumenti creativi basati sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è semplificare e rendere più coinvolgente la produzione di video brevi verticali, sulla scia di TikTok e dei Reels di Instagram. I nuovi strumenti sono già in distribuzione in alcuni paesi e arriveranno altrove nei prossimi mesi.

Tre novità IA per i creator: animazioni, effetti e prompt creativi

La prima novità riguarda Photo to Video, una funzione che consente di trasformare le foto in brevi video animati, aggiungendo effetti di movimento con pochi tocchi. Già presente su Google Foto, la funzione fa ora il suo debutto nell’ambiente Shorts. La versione iniziale utilizza il modello Veo 2, ma secondo Google sarà aggiornata con il più potente Veo 3 entro la fine dell’estate.

Accanto a questa novità, YouTube introduce una nuova sezione Effetti generativi. I creator potranno ad esempio trasformare uno scarabocchio in un’immagine completa o convertire un selfie in una scena surreale, come un tuffo sott’acqua. Anche in questo caso l’elaborazione si basa su modelli IA generativi (sempre Veo 2) e include etichettatura automatica con SynthID, per indicare la natura artificiale dei contenuti.

Infine, YouTube presenta il nuovo AI Playground, uno spazio che raccoglie strumenti IA avanzati, esempi precompilati e prompt creativi per generare rapidamente contenuti visivi, audio o video. Accessibile tramite l’icona a forma di scintilla nella schermata di creazione degli Shorts, AI Playground è pensato come ambiente sperimentale per stimolare la creatività.

Come spesso accade con le novità Google, la disponibilità degli strumenti è limitata a un primo gruppo di paesi: Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. In queste aree il rollout è già iniziato e proseguirà nei prossimi giorni. Non ci sono indicazioni precise sui tempi per l’arrivo in Europa, ma è previsto un rilascio più ampio nel corso del 2025.

YouTube Shorts punta sull’IA per rilanciare la sfida a TikTok

L’integrazione di strumenti generativi basati su intelligenza artificiale rappresenta un chiaro segnale della strategia di Google: rafforzare la competitività di Shorts in un mercato sempre più dominato da TikTok. La facilità d’uso e la varietà degli strumenti promettono di ampliare il numero di creator attivi sulla piattaforma e di ridurre le barriere tecniche per chi vuole sperimentare con i contenuti video brevi.