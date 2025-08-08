Grok Imagine di xAI ora gratuito: video animati da immagini, senza barriere

La generazione video tramite intelligenza artificiale sta vivendo una fase di grande fermento e xAI, la società fondata da Elon Musk, ha deciso di giocare d’anticipo. Nelle scorse ore è stato annunciato che Grok Imagine, lo strumento che trasforma immagini in brevi video animati, diventa gratuito per tutti gli utenti, sia su iOS che su Android. Un annuncio che arriva in coincidenza con l’arrivo di GPT-5, e che sembra puntare a guadagnare attenzione in un mercato sempre più competitivo.

L’uso dell’app è estremamente semplice: basta caricare o generare un’immagine, quindi toccare un tasto per ottenere un video animato nel giro di pochi secondi. Il processo è immediato e alla portata anche di chi non ha alcuna esperienza con strumenti di AI o editing visivo. Questa accessibilità rappresenta uno degli aspetti più forti della proposta di xAI, che punta a democratizzare la creazione di contenuti multimediali.

Una strategia per ampliare la base utenti e rafforzare l’ecosistema

Nel panorama attuale, molti strumenti simili sono a pagamento o impongono limiti severi. Rendere gratuito Grok Imagine potrebbe rivelarsi una mossa strategica per aumentare l’adozione, raccogliere feedback utili al miglioramento del sistema e, al tempo stesso, differenziarsi dalla concorrenza. Il lancio gratuito assume anche una valenza simbolica: mostra la volontà di costruire un’alternativa concreta ai colossi dell’AI, sfruttando l’effetto annuncio e l’integrazione potenziale con altri prodotti di xAI o con X, la piattaforma ex Twitter.

Va considerato anche l’aspetto tecnico: la generazione video è un’operazione ad alto consumo energetico, e secondo dati della IEA può richiedere fino a 115 Wh per singolo clip. L’apertura illimitata suggerisce che xAI abbia predisposto infrastrutture robuste o attivato partnership energetiche mirate per sostenere la domanda.

Il successo dell’iniziativa dipenderà dalla risposta del pubblico e dalla capacità dell’azienda di introdurre nuove funzionalità, come strumenti di editing avanzato o collegamenti diretti ad altri servizi del gruppo. Per ora, si tratta di un’opportunità concreta per testare gratuitamente uno degli strumenti AI più interessanti nel campo video.