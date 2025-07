YouTube Shorts

YouTube Shorts, la piattaforma di video brevi di Google, si prepara a introdurre una novità significativa che migliorerà l’esperienza utente e l’accessibilità: la rotazione dello schermo. Questa funzionalità, a lungo richiesta dagli utenti, consentirà di guardare i video shorts anche in orizzontale, rompendo la rigidità del formato verticale che finora li ha contraddistinti. L’aggiornamento è atteso nei prossimi tempi e promette di rendere i contenuti più fruibili e versatili.

La limitazione del formato verticale e la richiesta degli utenti

Fin dal suo lancio, YouTube shorts ha puntato tutto sul formato video verticale, emulando il successo di piattaforme come TikTok. Questo approccio è ideale per la fruizione rapida e immediata su smartphone, ma ha presentato dei limiti. Molti utenti hanno espresso il desiderio di poter ruotare il telefono per una visione più ampia, soprattutto in presenza di contenuti che beneficerebbero di uno schermo orizzontale. La visione in verticale, infatti, può risultare limitante per dettagli, panorami o scene d’azione più ampie.

La mancanza della rotazione dello schermo ha anche sollevato questioni di accessibilità. Utenti con specifiche esigenze visive o che preferiscono utilizzare il telefono in modalità orizzontale per motivi di comfort o compatibilità con accessori esterni, si sono trovati svantaggiati. Google ha finalmente ascoltato queste richieste, preparando un aggiornamento che renderà l’esperienza su shorts più inclusiva e flessibile.

Al momento, i dettagli specifici sull’implementazione della rotazione dello schermo non sono stati completamente divulgati, ma ci si aspetta un meccanismo intuitivo. Molto probabilmente, l’opzione di rotazione sarà simile a quella già presente nei video di YouTube “standard”. Gli utenti potranno ruotare fisicamente il dispositivo o toccare un’icona specifica sul player per passare dalla visualizzazione verticale a quella orizzontale.

Questo significa che i creatori di contenuti shorts potrebbero iniziare a pensare in modo più flessibile alla composizione dei loro video, sapendo che non saranno vincolati esclusivamente al formato 9:16. Anche se il formato verticale rimarrà predominante per la fruizione “on the go”, la possibilità di rotazione aprirà nuove opportunità creative e migliorerà la qualità della visione per certi tipi di contenuti.

L’introduzione della rotazione dello schermo è un passo significativo verso una maggiore accessibilità su YouTube shorts. Rendere la piattaforma più flessibile nell’adattarsi alle diverse modalità di utilizzo dei dispositivi significa accogliere un pubblico più ampio e diversificato. Chi usa supporti per telefono in orizzontale, chi ha difficoltà a tenere lo smartphone in verticale per lunghi periodi, o chi semplicemente preferisce un’esperienza visiva più immersiva, trarrà grande beneficio da questa novità.