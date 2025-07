ho. Mobile e CoopVoce offrono due proposte aggressive fino a 200 GIGA

Quando si analizzano le offerte di ho. Mobile e CoopVoce, ci si trova davanti a due filosofie opposte con un obiettivo comune: attrarre utenti interessati a tariffe fisse, stabili e ricche di contenuti. Da una parte c’è ho. Mobile, che punta sulla quantità di giga in 5G e su una flessibilità d’attivazione molto ampia. Dall’altra troviamo CoopVoce EVO 150, con un prezzo più contenuto e una struttura pensata per essere trasparente e definitiva.

ho. Mobile: 200 giga in 5G e assistenza via WhatsApp

L’offerta del gestore virtuale su rete Vodafone include 200GB in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti a 9,99€ al mese per sempre. Il costo iniziale varia leggermente in base all’operatore di provenienza, ma si attesta in genere sui 12,99€ complessivi (tra attivazione e prima ricarica). Chi sceglie la eSIM può attivare tutto in pochi minuti, evitando l’attesa della SIM fisica.

Tra i vantaggi spiccano l’assistenza disponibile anche su WhatsApp e tre modalità di attivazione: online, in edicola o direttamente tramite eSIM. Una proposta solida e versatile, che si rivolge a un pubblico trasversale, abituato a muoversi tra app e servizi digitali.

CoopVoce EVO 150: meno giga, ma un prezzo imbattibile

L’ultima offerta top di CoopVoce si chiama EVO 150 e propone 150GB in 4G, 1000 SMS e minuti illimitati a 6,90€ al mese, senza vincoli e senza aumenti nel tempo. Fino al 30 luglio, l’attivazione è completamente gratuita. L’obiettivo è chiaro: portare nuovi utenti nel mondo CoopVoce, puntando sulla convenienza assoluta.

Rispetto a ho. Mobile, manca il supporto al 5G e c’è qualche giga in meno, ma il prezzo mensile più basso fa una differenza concreta per chi cerca il massimo risparmio senza rinunciare a un pacchetto completo. Tutto sembra quindi perfetto in base a quelle che sono le esigenze di oggi di ogni utente che sceglie un’offerta mobile a proprio piacimento. Bisogna solo decidere quale prendere.