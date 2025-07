Amazon, che regalo ASSURDO: il Samsung Galaxy A36 5G in offerta del 33%

Sconto davvero da non perdere su Amazon per tutti gli utenti che vogliono pensare di acquistare il Samsung Galaxy A36 5G, lo smartphone viene a costare decisamente meno del previsto e di quanto siamo solitamente abituati a vedere, grazie appunto allo sconto che l’azienda di Cupertino ha deciso di attivare in questo periodo.

Una scheda tecnica davvero ricca di sorprese e di funzionalità molto interessanti attende gli utenti che oggi si ritrovano a poter mettere le mani su un prodotto completamente unico nel suo genere. Tutto ha inizio con un display da 6,7 pollici di diagonale, tecnologia Super AMOLED con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, passando per 385 ppi, refresh rate a 120Hz, utilissimo per riuscire a godere di una fluidità superiore al normale. Sotto il cofano è stato integrato un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen3, octa-core con una frequenza di clock a 2,4GHz, rappresentando a tutti gli effetti la soluzione ideale per un rapporto qualità/prestazioni davvero invitante.

Non dimenticatevi del canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, si chiama @codiciscontotech e nasconde ogni giorno tanti codici sconto gratis, le migliori offerte, errori di prezzi e riduzioni mai viste prima.

Samsung Galaxy A36 5G, questi sconti sono da non perdere

Una spesa così bassa difficilmente l’avevamo vista in passato, proprio perché ad oggi il consumatore si ritrova a dover spendere una cifra finale di soli 269,90 euro, contro i 399,90 euro di valore intrinseco iniziale, con riduzione effettiva del 33%. Ordinatelo subito al seguente link, con spedizione a domicilio gratuita e garanzia di 24 mesi.

Il prodotto è ottimo anche in termini fotografici, sempre confrontati con la fascia di prezzo di appartenenza, riuscendo a mettere a disposizione del consumatore ben due sensori fotografici nella parte posteriore: principale da 50 megapixel ed ultragrandangolare da 8 megapixel. La resa è complessivamente discreta, non presenta negatività particolari da segnalare, risultando perfettamente adatto ad ogni evenienza.