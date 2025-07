Tra efficienza e stile: cosa frena davvero la luce connessa

Le lampadine LED sono ormai ovunque. Se guardi in casa tua, è probabile che almeno una ce l’hai. E non sei l’unico: secondo una recente indagine firmata Accenture Song e Signify, in Italia l’87% delle persone le ha già installate. Si scelgono per tanti motivi — consumano meno, durano di più e fanno una bella luce — ma, curiosamente, solo il 16% degli intervistati le usa in modo esclusivo. Il resto? Un po’ LED, un po’ lampadine “vecchio stile”. Questione di abitudini, pare. Si aspetta che una lampadina si fulmini prima di cambiarla, anche se magari è una di quelle che scalda come un forno e prosciuga la bolletta.

La smart home parte dalla luce, ma l’Italia è ancora al palo

La cosa interessante è che, se tutti passassero completamente ai LED, ci guadagneremmo in due: noi, con bollette più leggere, e l’ambiente, con meno sprechi. Ma come spesso accade, sapere cosa è giusto fare e farlo davvero sono due cose diverse.

Ancora più complicata è la faccenda dell’illuminazione smart. Ne abbiamo sentito parlare tutti — luci che si comandano dallo smartphone, si adattano all’umore, si sincronizzano con la musica — ma a quanto pare siamo ancora cauti nel fare il salto. Solo il 26% delle persone ha provato almeno un dispositivo connesso, e appena l’1% lo usa come unica forma d’illuminazione. Un po’ perché i prezzi sembrano alti, un po’ perché mancano offerte convincenti, e un po’ perché, in fondo, si può vivere anche senza accendere le luci con la voce.

Eppure, chi l’ha provata, spesso non torna indietro. L’83% di chi ha dispositivi smart si dice soddisfatto e pronto ad ampliare il proprio “ecosistema luminoso”. Non è solo questione di comodità: si parla anche di stile, efficienza e un pizzico di magia domestica.

Philips, che fa parte di Signify, si conferma il marchio di riferimento. Costa qualcosa in più? Forse sì. Ma il mix tra innovazione e affidabilità convince ancora molti.

La sfida, ora, è rendere tutto questo più accessibile e concreto per chi ancora esita. Perché magari il futuro della luce è già qui, ma ha bisogno di una spintarella per brillare davvero.