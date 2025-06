SmartThings: la nuova era della domotica secondo Samsung

Samsung ha rilasciato un aggiornamento importante per la piattaforma SmartThings, il cuore digitale della sua smart home. Annunciato ad aprile, l’update introduce un’integrazione profonda con Samsung Health, permettendo all’app di creare ambienti domestici adattivi basati sulla qualità del sonno rilevata e tanto altro.

Tra le novità più interessanti spicca il Sleep Environment Summary, una panoramica visiva della qualità notturna dell’ambiente in cui l’utente dorme, con suggerimenti su temperatura, umidità e luminosità. L’automazione può regolare automaticamente le luci, il sistema di riscaldamento o i dispositivi connessi sensibili al sonno. L’importante supporto a Matter 1.4 garantisce anche una compatibilità estesa con dispositivi di terze parti, rendendo SmartThings la piattaforma più flessibile sul mercato. Ora include anche una sezione dedicata a “Calm” semplificata, che guida l’utente all’installazione e all’integrazione dei nuovi device, rendendo l’ecosistema accessibile anche ai meno esperti.

Anche l’interfaccia utente è stata ridisegnata per rendere le routine più leggibili e configurabili con un solo tocco, e la trasmissione di messaggi vocali ai dispositivi connessi (TV, altoparlanti SmartThings) fornisce un ulteriore strumento di comunicazione interna. Un esempio: se l’utente sta rientrando da lavoro, può far accendere luci, spegnere climatizzazioni e riscaldamento, e persino riprodurre musica, tramite un’unica routine.

Secondo Jaeyeon Jung, responsabile di SmartThings, l’idea è rendere “la casa un rifugio intelligente”, adatto al ritmo del suo utente. Grazie ai flussi personalizzati la piattaforma non solo connette, ma capisce esigenze e ritmi per suggerire configurazioni migliori. In futuro, Samsung prevede di integrare la piattaforma con reti neurali (come edge AI) per analizzare i dati in modo privato, e implementare sensori predittivi per la manutenzione delle tubazioni o il rilevamento di cambiamenti comportamentali. Con Matter 1.4 e Health integrato, SmartThings diventa non solo un hub, ma un ecosistema adattivo e proattivo delle smart home.