Samsung guarda avanti: Galaxy Z Fold 8 già in fase di sviluppo

Neanche il tempo di completare i preordini del Galaxy Z Fold7, che già si parla apertamente del suo successore. A rivelarlo è stato un dirigente di Samsung Sudafrica, che nel rispondere a una domanda su un possibile nuovo modello SE ha ammesso che il Galaxy Z Fold8 è già in lavorazione. La conferma non stupisce in senso assoluto – lo sviluppo dei nuovi modelli inizia spesso con largo anticipo – ma è il contesto a renderla interessante.

L’interrogativo iniziale riguardava l’arrivo di un eventuale Galaxy Z Fold SE anche per quest’anno. La risposta, invece, ha svelato qualcosa in più: il Fold6 FE, commercializzato solo in Corea e Cina, è stato descritto come una sorta di concept device, una pre-produzione che ha anticipato molte delle caratteristiche del Fold7, come la scocca più sottile, le fotocamere migliorate e un display più equilibrato.

Strategia, concorrenza e ipotesi sul Fold SE

A questo punto, è lecito pensare che un eventuale Fold7 SE potrebbe rivelarsi una preview tecnica del Fold8, replicando la stessa strategia. Lo scorso anno, infatti, Samsung si trovava nella posizione di dover dimostrare di poter tenere il passo con i pieghvoli sottilissimi di Oppo, Vivo e Honor. E il Fold7 ha raggiunto proprio quell’obiettivo: più maneggevole, più compatto, con una scheda tecnica da top di gamma e una portabilità ormai paragonabile a uno smartphone tradizionale, anche se con un peso più marcato.

Il problema è che oggi Samsung non ha più l’urgenza dell’anno scorso. Il design del Fold7 è stato ben accolto e sembra difficile che si possa spingere molto oltre senza sacrifici evidenti, come l’eliminazione della porta USB-C, che continua a essere uno standard ancora imprescindibile.

Nel frattempo, resta il mistero attorno al Samsung W26, certificato in Cina negli ultimi giorni. Sebbene in molti lo abbiano ipotizzato come il possibile nuovo Fold SE, le parole del dirigente sembrano raffreddare questa pista. Se davvero l’azienda sta ancora valutando se realizzare o meno un Fold SE, è più probabile che W26 sia semplicemente la variante cinese del Fold7, com’è già avvenuto in passato per altri modelli pieghevoli del marchio.