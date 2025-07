Gemini avrà una nuova interfaccia sul Web

Google continua a investire sul proprio assistente AI, Gemini, e questa volta lo fa concentrandosi sulla versione Web. In questi giorni, l’azienda ha avviato il rollout di una nuova schermata iniziale per gli utenti che accedono tramite browser. Si tratta di un restyling mirato a rendere l’esperienza visiva più ordinata e coerente con il recente rebranding del servizio. Cambiano i colori, la disposizione degli elementi e anche il saluto che accoglie l’utente.

Gemini avrà tutti gli strumenti sotto un unico tasto: meno confusione e più accessibilità

La nuova home page del sito gemini.google.com presenta un aspetto più minimalista. Il saluto personalizzato “Ciao [nome]” lascia il posto a un più generico “Come posso aiutare?”, accompagnato da un gradiente blu-celeste, che sostituisce il precedente blu-viola. Anche l’icona di Gemini si aggiorna, adottando i colori classici di Google per uniformarsi al resto. L’obiettivo, come è stato dichiarato nei forum e nelle prime segnalazioni su Reddit, sembra essere quello di semplificare la prima interazione e guidare meglio l’utente all’interno della piattaforma.

Ma non sono solo i dettagli grafici a cambiare. La nuova versione introduce un’interfaccia più funzionale e compatta. La barra di testo per interagire con l’assistente viene spostata dal fondo della pagina al centro, favorendo una consultazione più immediata. Anche i pulsanti relativi alle funzioni extra vengono accorpati: le precedenti opzioni “Deep Research”, “Canvas”, “Immagine” e “Video” (quest’ultima riservata agli abbonati) ora sono raccolte sotto un’unica voce chiamata “Strumenti”, posta accanto al tasto “+” per allegare immagini o file.

In basso è stato aggiunto un carosello con suggerimenti, pensato per aiutare l’utente a esplorare rapidamente le potenzialità dell’assistente. Al momento, il rollout è ancora nelle fasi iniziali e coinvolge una percentuale limitata di utenti. Come spesso accade con gli aggiornamenti graduali, potrebbero volerci giorni o settimane prima che la nuova interfaccia sia disponibile per tutti.