Samsung rivoluziona Wallet: la Now Bar cambia l’esperienza d’uso complessiva

Samsung non si ferma nell’evoluzione del suo ecosistema digitale. L’ultima novità riguarda Samsung Wallet, che si arricchisce con un aggiornamento importante alla versione 6.0.85. Al centro del cambiamento troviamo la Now Bar, una funzione introdotta con One UI 7.0 e ora finalmente presente anche nell’app Wallet. Si tratta di una barra intelligente capace di mostrare informazioni aggiornate in tempo reale. Questa novità segna un passo avanti molto importante, in quanto non si limita a eseguire comandi, ma anticipa le esigenze quotidiane dell’utente.

Samsung aggiorna anche l’aspetto grafico di Wallet con effetti più fluidi e un design completamente nuovo

L’integrazione con Samsung Wallet consente di accedere rapidamente a dati relativi a voli e treni. Non è più necessario quindi aprire manualmente l’app, tutto ciò che serve sapere è visibile dalla barra contestuale. In mercati come l’India, dove la funzione è attiva tramite il servizio ConfirmTkt, le persone possono già vedere lo stato del treno, il numero della corsa e i dettagli dei biglietti. Per quanto riguarda i voli, la Now Bar segnala eventuali ritardi, l’apertura dei gate e variazioni di orario. L’obiettivo dell’azienda ? Creare un’esperienza d’uso fluida in cui hardware, software e servizi dialogano in modo naturale, riducendo al minimo le interazioni manuali.

Oltre alle novità funzionali, Samsung ha deciso di rinnovare anche l’interfaccia dell’app Wallet. Il nuovo aggiornamento introduce anche diverse animazioni più “raffinate”. Ad esempio ora le carte salvate scorrono in modo armonico da entrambi i lati dello schermo, allineandosi al centro. Questo cambiamento estetico non è solo un dettaglio, ma un tassello importante nella costruzione di un’esperienza coerente con il linguaggio visivo di One UI 8.

In contemporanea, Samsung ha aggiornato anche i componenti correlati come SamsungPass, Autofill e Checkout, garantendo piena compatibilità con le nuove funzioni. L’aggiornamento è già disponibile nel Galaxy Store. È consigliabile assicurarsi di avere l’ultima versione della One UI per sfruttare al meglio tutte le novità.