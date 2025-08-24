Samsung si prepara a introdurre un importante aggiornamento estetico nelle foto scattate con i suoi prossimi top di gamma. Con l’arrivo della One UI 8.5, previsto per settembre, Galaxy S25 e Z Fold 7 riceveranno un nuovo watermark fotografico. Non si tratterà più del classico timbro con nome del dispositivo e data, bensì di una cornice bianca dal design più elaborato, capace di riportare anche informazioni tecniche come tempo di scatto, ISO e apertura del diaframma. Una soluzione già vista in casa Xiaomi, Vivo o Oppo, ma ora reinterpretata da Samsung.

Stile “Vivid” e personalizzazione limitata: un’anteprima delle scelte Samsung

La novità è stata anticipata dal noto leaker UniverseIce, che ha mostrato esempi del nuovo stile, pensato in particolare per il mercato cinese. Il watermark sarà disponibile in due versioni, una per le immagini verticali e una per quelle orizzontali. L’implementazione sembra però meno flessibile rispetto a quella dei concorrenti, almeno inizialmente. Mentre altri brand offrono la possibilità di aggiungere il watermark anche dopo lo scatto tramite galleria, Samsung sembra volerlo limitare all’uso diretto della fotocamera. E solo in determinate modalità.

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo watermark sarà attivo esclusivamente quando si utilizza il filtro Vivid, introdotto con la nuova versione dell’interfaccia. Si tratta di una modalità fotografica che punta su colori saturi, contrasti decisi e immagini visivamente più accattivanti. L’obiettivo è dare un tocco artistico e riconoscibile ai propri scatti. Quindi un approccio che richiama le strategie adottate da altri produttori Android in Asia.

Samsung, a differenza dei suoi rivali, non ha partnership con brand fotografici di rilievo come Leica o Zeiss. Di conseguenza, i watermark non includeranno loghi esterni o riferimenti a collaborazioni tecniche. Resta incerto se in futuro questa funzione verrà estesa ad altri modelli della linea Galaxy o se sarà un’esclusiva dei nuovi flagship. In attesa dell’aggiornamento ufficiale, gli utenti possono già aspettarsi un cambiamento che renderà più personali e professionali le loro foto.