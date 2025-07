Google Pixel 10, Watch 4 e Buds Pro 2 spuntano con nuove immagini sul web

A poche settimane dall’evento Made by Google, previsto per il 20 agosto, emergono nuovi render non ufficiali che svelano ulteriori dettagli sui dispositivi della serie Pixel in arrivo. Le immagini, condivise da Evan Blass su X, ritraggono i tre smartphone della linea Pixel 10 — base, Pro, Pro XL — oltre al futuro pieghievole Pixel 10 Pro Fold, i nuovi Pixel Buds Pro 2 e lo smartwatch Pixel Watch 4.

I dispositivi appaiono in diverse varianti cromatiche, con il grigio “Moonstone” tra le tinte più ricorrenti. Per gli auricolari, la stessa tonalità potrebbe essere commercializzata come “Sterling”. Altri colori includono il blu “Indigo”, disponibile solo per il modello base, il verde “Jade” con dettagli dorati per le versioni Pro, e il classico nero “Obsidian”.

Prezzi e varianti per smartphone e auricolari

Le indiscrezioni sui prezzi indicano un posizionamento premium: negli Stati Uniti, il Pixel 10 partirà da 799 dollari, il Pixel 10 Pro da 999 dollari, mentre il Pro XL arriverà a 1.199 dollari. In Europa, le cifre saranno più alte: si parte da 899 euro per il modello base fino a 2.289 euro per il Pixel 10 Pro Fold da 1 TB. I Pixel Buds Pro 2a, previsti per l’estate, dovrebbero essere proposti a 149 euro.

Pixel Watch 4: ricarica più veloce e struttura riparabile

Anche il Pixel Watch 4 è protagonista dei nuovi render, raffigurato con cinturino Active Band viola, denominato “Iris”. Il dispositivo sarà disponibile in due versioni, da 41 e 45 mm, entrambe dotate di un nuovo sistema di ricarica laterale, capace di ridurre i tempi del 25% rispetto alla generazione precedente.

Il retro è stato riprogettato per facilitare interventi di manutenzione, con i contatti ora disposti lateralmente. Questo approccio permetterà la sostituzione di singoli componenti — come il display — senza dover cambiare l’intero corpo dell’orologio. La batteria è stata inoltre potenziata: si parla di 30 ore di autonomia per il modello da 41 mm e fino a 40 ore per quello da 45 mm, entrambi con Always-On attivo.

Tutti i dispositivi saranno svelati ufficialmente durante il prossimo evento Made by Google.