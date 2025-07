Mercedes-AMG CLA 45 S: l’ultimo rombo della sportiva tedesca

Mercedes-AMG chiude un capitolo della sua storia sportiva con un modello speciale, la CLA 45 S Final Edition. Disponibile anche in versione Shooting Brake, la nuova serie è già ordinabile in alcuni mercati europei. In Italia però si attende ancora una conferma ufficiale. La Final-Edition non rappresenta solo una chiusura, ma anche un tributo alla tradizione AMG, con il suo mix di potenza, design aggressivo e cura maniacale per i particolari.

Final Edition Mercedes: estetica grintosa e interni sportivi per un addio memorabile

Sotto il cofano troviamo il quattro cilindri turbo da 2.0 litri che ha reso celebre questa sportiva. Il propulsore sviluppa ben 421CV e 500Nm di coppia, numeri che permettono alla vettura di scattare da 0 a 100km/h in soli 4,1 secondi. La velocità massima è limitata a 270km/h. Il cambio automatico a doppia frizione AMG SPEEDSHIFT DCT-8G, con otto rapporti, assicura passaggi marcia rapidi e fluidi. Completano il tutto la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ e il sistema Torque Control, il quale gestisce con precisione la ripartizione della coppia sull’asse posteriore.

Mercedes ha pensato a uno stile particolarmente unico per la sua CLA 45 S Final Edition. Innanzitutto essa è disponibile in due colorazioni esterne, ovvero MANUFAKTUR Mountain Grey Magno e Night Black Uni. Adesivi con la sigla “45 S” e loghi AMG gialli, poi, decorano porte e specchietti retrovisori. I cerchi forgiati AMG da 19” in nero opaco si distinguono per il bordo giallo, mentre le pinze freno nere con logo bianco confermano il suo carattere sportivo. Il pacchetto aerodinamico AMG, opzionale, prevede spoiler maggiorato e splitter anteriore.

Dentro, l’atmosfera non delude le aspettative. I sedili Performance AMG sono rivestiti in eco-pelle ARTICO e microfibra MICROCUT nera, con cuciture gialle a contrasto. Il volante AMG, rifinito in Nappa e microfibra, è arricchito da inserti in alluminio e scritta gialla. Anche cruscotto e pannelli porta seguono lo stesso stile. Insomma, Mercedes-AMG ha curato ogni minimo dettaglio per dare un’identità forte a questa Final Edition, rendendola un pezzo da collezione per appassionati e estimatori del marchio.