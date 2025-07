BMW Italia, risultati importanti per il primo semestre del 2025

Il primo semestre del 2025 è stato molto positivo per BMW Italia e conferma il trend di crescita dell’azienda. La Casa di Monaco si posiziona al vertice nel mercato premium con il brand BMW e su scala globale, le prestazioni registrate in Italia sono le migliori in assoluto.

Nel corso dei primi sei mesi dell’anno, le vetture immatricolate ammontano a 47.454 unità tenendo conto sia del marchio BMW che di MINI. La crescita anno su anno è del 6.7% a livello corporate mentre per i singoli marchi la crescita si attesa sul 6.7% per BMW e sul 9.9% per MINI.

Aumentano le vetture elettriche immatricolate con un totale di 3.704 unità che fa segnare un incremento del 50,8%. Il marchio BMW contribuisce a questo risultato per il 18,5% mentre MINI fa registrare un impressionante +273,3% per le vetture elettriche immatricolate.

BMW Italia ha condiviso il numero di immatricolazioni fatte registrare nel primo semestre 2025 da BMW, MINI e BMW Motorrad

I modelli elettrificati possono contare su una crescita altrettanto interessante con un +40,1% a livello di Gruppo, per un totale di 4.916 unità. In questo caso, è BMW che conferma e migliora le proprie performance grazie ad una quota di mercato del 29,8% nel settore premium, migliorando del 4,6% i valori ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno.

Passando alla divisione BMW Motorrad, l’azienda mantiene la leadership di mercato nei segmenti che fanno riferimento a cilindrate superiori ai 500cc e oltre i 750cc. Con un totale di 9.491 motociclette vendute in sei mesi, la casa bavarese sta affrontando a testa alta un mercato in forte contrazione come quello delle due ruote oltre i 500cc.

Come dichiarato da Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia: “Nel primo semestre del 2025 stiamo confermando i risultati prestigiosi conseguiti nel 2024. Una performance di cui ringrazio il team di BMW Italia e la nostra straordinaria rete di partner. Questi risultati nascono da una revisione profonda della nostra strategia e dal nostro approccio moderno e orientato al cliente”.