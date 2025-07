Truffa pericolosa e diffusa in tutta Italia: attenzione a questi messaggi phishing

La nuova truffa sta girando tramite e-mail ma purtroppo non è la sola in quanto lo stesso indirizzo dei malviventi avrebbe spedito anche un altro testo pericoloso. Esatto: sono due le truffe in corso dalle quali bisogna tenersi assolutamente alla larga.

Truffa in corso con testi molto credibili: state attenti a quello che sta accadendo

Qualcuno parla di aver ricevuto un messaggio in cui gli viene detto di poter ricevere servizi esclusivi addirittura da ITA AirWays. Come si può vedere qui in basso il testo è una truffa:

“Gentile Cliente,

Volare è il programma fedeltà di ITA Airways che ti permette di ottenere servizi esclusivi e accumulare punti sin dal primo volo.

Per farti scoprire tutti i vantaggi riservati ai Soci, ti abbiamo riservato un regalo speciale: iscriviti a Volare e ricevi subito un WELCOME BONUS di 3.000 punti*.Cosa aspetti?

ISCRIVITI ORA“.

Purtroppo questo non è il solo messaggio di cui si sta parlando tanto in queste ore in quanto, dalla stessa e-mail mittente, ne è partito anche un altro che qualcuno ha dato per credibile. Ecco il testo in questione:

“Realizza i tuoi progetti con i prestiti Deutsche Bank Easy: simula la tua rata!

Simula la rata

Con i Prestiti Deutsche Bank Easy,

simuli la rata e verrai contattato da un nostro consulente.

Fai la richiesta allo sportello, se hai le carte in regola*, puoi realizzare i tuoi progetti in 48 ore!

In soli 4 step:

• Simula la rata del tuo prestito

• Compila il form

• Scegli lo sportello più vicino a te

• Verrai contattato da un nostro consulente

Simula la rata“.

Con questo testo si tende a derubare coloro che credono di poter chiedere un prestito agevolato con una banca molto autorevole di cui viene utilizzato il nome. Ovviamente di reale non c’è nulla neanche in questa situazione, per cui non proseguite in alcun modo ed affidatevi sempre alla vostra banca di fiducia ma tramite i canali autorizzati e verificati.