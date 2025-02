Very Mobile regala 200 giga al mese: la super offerta ha una sorpresa

Scegliere il provider virtuale per eccellenza di questo momento può procurare agli utenti diversi benefici. Ovviamente il nome da prendere in considerazione in questo mese di febbraio è sicuramente quello di Very Mobile. Le sue promozioni mobili sono state in grado di garantire quello che serviva anche agli utenti più esigenti ed effettivamente anche ora lo spartito sembra essere sempre lo stesso. Avere il meglio dunque è possibile spendendo poco ed evitando di affidarsi ai soliti gestori noti.

Very Mobile ha annunciato una nuova offerta che punta a conquistare gli utenti in cerca di una tariffa conveniente e ricca di contenuti. La promo, disponibile per chi proviene da Iliad e altri operatori virtuali, include 150 GB al mese con connettività 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti a soli 5,99€ al mese per sempre. Inoltre, chi attiva l’offerta entro febbraio 2025 riceverà due mesi gratuiti.

Cosa offre la super promo di Very Mobile agli utenti

La nuova tariffa si distingue per:

150 GB al mese con velocità 5G gratuita inclusa;

con velocità 5G gratuita inclusa; Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; Prezzo bloccato per sempre a 5,99€ al mese ;

a ; Due mesi gratis per chi la attiva entro fine febbraio 2025.

L’offerta è riservata a chi effettua la portabilità del numero da Iliad o da un altro operatore virtuale, mentre non è disponibile per chi proviene da TIM, Vodafone e WindTre.

Un’offerta conveniente con il 5G incluso

Very Mobile, operatore virtuale sotto rete WindTre, offre con questa tariffa un pacchetto completo e competitivo. La possibilità di sfruttare il 5G senza costi aggiuntivi rappresenta un vantaggio rispetto a molte altre offerte di fascia simile. Inoltre, il costo di 5,99€ al mese è garantito a tempo indeterminato, senza rincari futuri.

L’attivazione può essere fatta online o nei punti vendita, con spedizione gratuita della SIM o possibilità di attivazione tramite eSIM. Un’opzione interessante per chi cerca tanti Giga a basso costo senza rinunciare alla qualità della rete.

Quanto conviene passare a Very Mobile

Per chi proviene da Iliad o da un operatore virtuale e vuole risparmiare senza rinunciare a una connessione veloce, questa offerta rappresenta una delle soluzioni più vantaggiose del momento. I due mesi omaggio sono un ulteriore incentivo per provarla senza pensieri.