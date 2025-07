Google Pixel 10 Pro Fold

La gamma Google Pixel 10 si completa con l’arrivo in rete dei render stampa ufficiali del Pixel 10 Pro Fold, ultimo modello della line-up attesa per l’estate. Le immagini, diffuse da Android Headlines, mostrano il design finale del pieghevole di casa Google, che affiancherà Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL nella presentazione del 20 agosto 2025.

Ultimo tassello della gamma Pixel 10

Con la pubblicazione dei render del Pixel 10 Pro Fold, si chiude il cerchio sui dispositivi della nuova serie. Nelle settimane precedenti erano infatti già emerse immagini di Pixel 10, Pixel 10 Pro e della variante Pro XL. Il Pixel 10 Pro Fold era l’unico modello ancora senza un volto, ma ora anche il pieghevole ha una sua rappresentazione grafica. Il design resta fedele a quello del Pixel 9 Pro Fold, mai commercializzato in Italia, con dimensioni identiche: 155,2 x 77,1 x 5,1 mm da chiuso e 155,2 x 150,2 x 10,5 mm da aperto.

A cambiare, rispetto alle generazioni precedenti, sono le colorazioni disponibili. Il Pixel 10 Pro Fold abbandona i classici toni “Obsidian” e “Porcelain” per lasciare spazio a due nuove tinte:

Jade : una tonalità verde pistacchio tenue, con accenti dorati sulla cornice della Camera Island, che richiama il Verde Cedro di Pixel 7.

: una tonalità verde pistacchio tenue, con accenti dorati sulla cornice della Camera Island, che richiama il Verde Cedro di Pixel 7. Moonstone: un grigio-blu satinato, simile al colore “Frost” del Pixel 10, già apparso nei materiali ufficiali di Google.

Entrambe le varianti risultano più originali ma restano coerenti con l’estetica discreta tipica della linea Pixel.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo pieghevole seguirà l’evoluzione hardware della gamma Pixel 10, pur mantenendo lo stesso form factor del predecessore. Nessun cambiamento rilevante nella struttura esterna, ma si prevedono aggiornamenti nel comparto fotografico, nelle prestazioni e nelle funzioni AI.

Tutta la gamma Pixel 10 sarà annunciata ufficialmente il 20 agosto 2025, nel corso dell’evento Made by Google ’25. I preordini inizieranno subito dopo la presentazione, mentre la disponibilità sul mercato è prevista per il 28 agosto. Come già accaduto per i precedenti modelli pieghevoli, il Pixel 10 Pro Fold non dovrebbe essere distribuito in Italia, almeno secondo le attuali informazioni.

Prezzi e tagli di memoria

Sul piano commerciale, il Pixel 10 Pro Fold si distinguerà per l’introduzione del taglio da 1 TB, inedito per questa categoria di prodotti Google. I prezzi previsti in Europa sono i seguenti:

256 GB: 1.899 euro

512 GB: 2.029 euro

1 TB: 2.289 euro.

Con questo lancio, Google rafforza la propria presenza nel segmento premium dei pieghevoli, puntando su raffinatezza estetica e aggiornamenti mirati, in attesa della conferma ufficiale sulla disponibilità internazionale.