Google Pixel 10, intera gamma mostrata per errore sul Play Store: ecco l’immagine

A poche settimane dall’evento Made by Google, in programma il prossimo 20 agosto, un’immagine promozionale apparsa per errore sul Play Store Android ha svelato in anticipo tutti i dispositivi della linea Pixel 10. Il banner, visibile all’interno dell’app ufficiale, mostra il claim “Now available” accompagnato da un buono sconto di 50 dollari valido fino al 13 ottobre, suggerendo una disponibilità commerciale tra settembre e inizio ottobre.

È la prima volta che Google presenta direttamente, anche se involontariamente, l’intera gamma in un’unica immagine. Nello specifico, si possono distinguere Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold, confermando così le ipotesi circolate nelle scorse settimane. A rendere il leak ancora più significativo è la fonte: si tratta infatti di un contenuto interno ai sistemi Google, non di un’immagine trapelata da terzi.

Google Pixel 10 spicca per design e colore

L’analisi dell’immagine ha fornito anche conferme sul fronte estetico. Mentre i tre modelli della linea Pro appaiono con colorazioni neutre e piuttosto sobrie, il modello base Pixel 10 viene raffigurato in una vistosa variante Indigo, una tonalità blu intensa che si distingue nettamente dagli altri. Attesa anche la versione Limoncello, già menzionata tra le opzioni in arrivo.

Questa differenziazione cromatica potrebbe rappresentare un tentativo di valorizzare il modello standard, pur mantenendo la coerenza con il design dell’intera famiglia.

Dimensioni, spessore e peso: cresce tutto sui nuovi Google Pixel 10

Molti sono gli interrogativi in merito a quelle che saranno le caratteristiche tecniche e qualcosa sulle dimensioni sembra essere venuto nel frattempo a galla. Pixel 10 e Pixel 10 Pro misurano 152,8 x 72 x 8,6 mm, aumentando dunque di spessore rispetto ai modelli precedenti. Si passa a 204 g di peso per il Pixel 10 e a 207 per il modello Pro, con un aumento che sembra ormai conclamato facendo un paragone con i vecchi modelli che infatti pesavano rispettivamente 198 e 199 g.

Non cambia praticamente nulla per quanto concerne le dimensioni di Pixel 10 Pro XL, ma anche qui ad aumentare sarebbe il peso che passerebbe da 221 a 232 grammi. Anche il pieghevole Pixel 10 Pro Fold cambia proporzioni: da chiuso è più spesso ma leggermente più stretto, probabilmente per accogliere una batteria più grande. Il peso sale di un solo grammo, da 257 a 258 grammi, segnando una lieve inversione rispetto alla tendenza del Pixel 9 Pro Fold, che puntava su compattezza e maneggevolezza.

Con la serie Pixel 10 ormai quasi del tutto svelata, cresce l’attesa per le altre novità in arrivo il 20 agosto. Si parla con insistenza del nuovo Pixel Watch 4, sebbene finora non siano emerse immagini ufficiali. Sul fronte audio, invece, regna ancora incertezza: dei nuovi Pixel Buds non si conoscono né le specifiche né il design, lasciando aperta la possibilità che il loro debutto venga posticipato a una fase successiva.