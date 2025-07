Xiaomi: arriva la prima TV Stick 4K con Google TV

Xiaomi ha lanciato un nuovo dispositivo multimediale. Quest’ultimo intende potenziare l’intera esperienza televisiva degli utenti. Si tratta della TV Stick 4K 2nd Gen. La quale è stata pensata per trasformare qualsiasi televisore dotato di ingresso HDMI in una smart TV. Con supporto alla risoluzione 4K. Tale versione introduce un’importante novità. Ovvero l’integrazione ufficiale di Google TV. Tale sistema operativo sostituisce il precedente Android TV. Il design del dispositivo non presenta modifiche rilevanti rispetto alla generazione precedente. Quest’ultimo, infatti, mantiene la stessa forma compatta e funzionale. Il telecomando incluso nella confezione, invece, presenta alcuni cambiamenti. Oltre a supportare il controllo vocale tramite Google Assistant, è dotato di pulsanti dedicati per l’accesso immediato a piattaforme di streaming. Come Netflix, Prime Video, YouTube e all’app TV+ di Xiaomi.

Xiaomi presenta la nuova TV Stick 4K 2nd Gen

La nuova versione rimane equipaggiata con 2 GB di RAM, un processore quad-core, una GPU ARM G31 MP2 di seconda generazione. A ciò si aggiungono 8 GB di memoria interna. L’alimentazione avviene ancora tramite una porta microUSB. Una scelta che conferma l’intenzione dell’azienda di mantenere il prodotto su una fascia di prezzo economica. Riguardo la connettività, la Xiaomi TV Stick 4K supporta le reti Wi-Fi sia a 2,4 GHz che a 5 GHz. Garantendo, in tal modo, una buona stabilità del segnale. Inoltre, include anche la tecnologia Bluetooth 5.2. Quest’ultima, in particolare, è utile per collegare accessori come cuffie o controller. L’uscita video avviene tramite una porta HDMI integrata. Tale opzione consente un’installazione semplice e immediata su qualsiasi tipo di TV moderna.

Al momento, il nuovo dispositivo non è ancora disponibile sul sito ufficiale di Xiaomi. Inoltre, non è stato comunicato un piano preciso di distribuzione in Italia. Risulta però già acquistabile a livello globale tramite la piattaforma AliExpress. Qui viene venduto a circa 40 euro. L’offerta include spedizione gratuita e possibilità di reso entro 90 giorni.