Wyze rivoluziona la domotica, ecco come

Wyze torna a far parlare di sé con un nuovo dispositivo pensato per rendere più intuitiva e immediata la gestione della sicurezza domestica. L’azienda americana, nota per i suoi prodotti smart a basso costo, introduce Lamp Socket v2. Ovvero un accessorio intelligente che unisce funzionalità di illuminazione e videosorveglianza in un unico oggetto.

Collegandosi a qualsiasi portalampada standard, Lamp Socket v2 consente l’uso di una normale lampadina, ma aggiunge anche una porta USB-C da 20W per alimentare direttamente una videocamera Wyze. In questo modo, non è più necessario installare prese aggiuntive o intervenire sull’impianto elettrico, tutto funziona attraverso l’attacco della lampadina.

Wyze Lamp Socket v2: più smart e più compatibile

La novità più importante rispetto alla prima versione sta proprio nella compatibilità estesa. Il modello precedente supportava solo due tipi di videocamere. Invece il nuovo v2 funziona con una serie molto più ampia, quale Wyze Cam v3, v3-Pro, v4, v4-Pro, Pan-v3 e anche la più recente Cam OG. Un netto salto in avanti in termini di versatilità e usabilità per l’utente finale.

Wyze Lamp Socket v2 non si limita solo a fornire energia. Essa include anche funzionalità smart che trasformano l’illuminazione in un sistema intelligente. Il sensore di movimento integrato permette di accendere automaticamente la luce quando viene rilevata una presenza, aumentando la sicurezza e riducendo i consumi. In più è possibile controllare l’accensione e lo spegnimento tramite l’appWyze, gestendo anche più gruppi di dispositivi in contemporanea.

L’azienda consiglia l’uso di lampadine LED per evitare problemi di calore. Lamp Socket v2 è disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 19,99 dollari, (circa 17€) acquistabile sul sito ufficiale ufficiale Wyze o su Amazon. Insomma, con questo nuovo prodotto, l’ azienda cerca sicuramente di innovare, ma anche di riconquistare la fiducia dei suoi clienti, in particolare dopo i recenti problemi legati alla sicurezza delle proprie videocamere.