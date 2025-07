HoMobile: offerta low-cost, trasparenza totale

La nuova offerta di HoMobile punta su convenienza e trasparenza. Al prezzo mensile di 6,99€, l’utente può usufruire di 150GB, minuti e SMS illimitati, senza vincoli contrattuali o costi nascosti. L’attivazione richiede solo 2,99€ e la SIM è gratuita. Al momento della prima ricarica, pari a 7€, verrà scalato automaticamente il rinnovo dell’offerta. Il totale iniziale è quindi di 9,99€. Tutto è chiaro sin dal primo click. Non è prevista alcuna clausola ambigua o servizi a pagamento attivi all’insaputa del cliente. Anche i servizi digitali indesiderati sono disattivati in automatico, ma possono essere riattivati in qualsiasi momento dall’app.

Promo HoMobile: libertà, velocità e zero obblighi

Con HoMobile, l’utente può contare su una rete 4G con velocità fino a 60Mbps, utilizzare l’hotspot senza costi extra e ricevere aggiornamenti sul credito residuo tramite il numero gratuito 42121. Per chi invece desidera ancora più velocità, il 5G è disponibile con soli 1,29€ al mese. Mentre in caso di esaurimento dei dati, si possono riattivare i Giga a 4,99€. Tutto è gestibile in autonomia tramite l’app ho., disponibile per Android e iOS.

L’esperienza d’uso è semplice ed intuitiva, e lo dimostra l’elevato gradimento tra gli utenti già attivi.

Non viene richiesta carta di credito né IBAN. Il cliente può scegliere se ricaricare manualmente o attivare l’autoricarica. Le ricariche possono essere effettuate sul sito, app, edicole, tabaccherie e bar convenzionati. L’operatore offre anche la possibilità di usare l’eSIM, ovvero una soluzione smart, attivabile in pochi minuti a soli 1,99€. In caso di insoddisfazione però è possibile chiedere il rimborso entro 30 giorni. Anche il recesso è libero da penali, si può lasciare l’operatore quando si vuole, senza costi.

In più chi viaggia in Europa può utilizzare minuti, SMS e 8,90GB senza spese extra. Per le chiamate internazionali o l’uso fuori dai confini UE, sono disponibili tariffe chiare e consultabili online. Con oltre 3.000 punti vendita in Italia e una community attiva, HoMobile si propone così come una scelta semplice, diretta e affidabile.