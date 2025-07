Very Mobile: 150GB in 5G a 5,99€, e il primo mese è gratis!

Succede ogni tanto: trovi un’offerta talmente buona che ti chiedi se ci sia sotto qualche trucco. Ma no, stavolta è tutto vero. Very Mobile lancia una promozione che sembra fatta apposta per chi vuole una connessione veloce, stabile e senza ansie, a un prezzo quasi ridicolo: 5,99 euro al mese, per sempre. E ti danno pure un mese omaggio. Niente scherzi, niente asterischi nascosti: quello che vedi è davvero quello che ottieni.

Very Mobile: 150GB in 5G a 5,99€ al mese, senza costi nascosti

Con questa nuova offerta hai 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati, e puoi iniziare subito, senza pagare nulla per la SIM, per la spedizione, per l’attivazione. Se ti piace la comodità, c’è anche la versione eSIM da scaricare direttamente sul telefono. E una volta fatta la scelta, l’attivazione è rapida: bastano pochi passaggi online o un salto in uno dei tantissimi negozi Very sparsi in tutta Italia.

Ma il bello arriva dopo: nessun costo extra, nessuna sorpresa a fine mese, nessun vincolo che ti blocca se decidi di cambiare idea. Finiscono i giga? Blocchiamo la navigazione, così non spendi nemmeno un centesimo in più. Vuoi farla ripartire? Apri l’app, premi un pulsante, ed è fatta. Nessun dramma, tutto molto… Very.

E se ti sposti in Europa? Nessun problema: hai 7,6 giga inclusi anche lì, più tutti i tuoi minuti e SMS. La rete è solida, arriva al 99,7% della popolazione, e con il 5G puoi guardare film, lavorare, fare videochiamate senza scatti o interruzioni. Se poi sei tra quelli che condividono tutto, c’è pure l’hotspot incluso per collegare tablet, computer e tutto il resto.

In poche parole, questa è un’offerta pensata per chi si è stancato di leggere mille condizioni scritte in piccolo. Hai tutto quello che ti serve, a un prezzo onesto, e la libertà di scegliere sempre. Ma affrettati: è disponibile solo fino al 4 agosto.