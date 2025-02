Google Tasks: una nuova piattaforma indipendente

Google ha deciso di dare maggiore autonomia a GoogleTasks, con il lancio di un portale Web dedicato. Per chi non lo sapesse, Tasks è uno strumento per la gestione delle attività. Ora infatti gli utenti potranno accedere direttamente alle proprie liste e compiti su tasks.google.com, senza dover passare da Google Calendar. Tale cambiamento segna un passo importante per il servizio. Poiché finora era accessibile solo tramite l’integrazione con altri strumenti di Google.

Un’integrazione strategica con Google Calendar

La nuova interfaccia mantiene un design simile alla versione integrata in Calendar, ma con alcune differenze. Il logo di Google Tasks appare in alto a sinistra, rendendo il servizio visivamente indipendente. Il portale supporta la modalità scura e consente di creare, modificare e gestire le proprie attività con un’organizzazione più intuitiva. Ogni elenco di attività viene mostrato come una scheda affiancata, garantendo una visione complessivo più chiara ed ordinata. Attraverso il menu laterale, si possono attivare poi filtri per visualizzare tutte le attività o solo quelle speciali. Oltre a poter creare nuove liste in pochi click

Nonostante la nascita di un portale dedicato, Google Tasks non abbandona però la sua integrazione con Calendar. Le persone possono continuare a trovare l’opzione di passaggio tra il calendario e le attività nella parte superiore destra della schermata di Calendar. Assicurando un’esperienza d’uso più fluida e senza interruzioni. Questa scelta suggerisce che Google voglia offrire una maggiore flessibilità, mantenendo entrambe le opzioni disponibili.

Tale approccio è simile a quello adottato su Android. Su cui Tasks esiste come applicazione indipendente, scaricabile dal Play Store. Ma anche come funzione integrata in Google Calendar. Ciò garantisce agli utenti la possibilità di scegliere lo strumento più adatto alle proprie esigenze. Senza però perdere la sincronizzazione tra i due servizi.

Il lancio del sito ufficiale potrebbe rappresentare un’evoluzione per Google Tasks. In questo modo, il servizio si renderà più accessibile. Poiché migliorerà l’esperienza d’uso a chi preferisce un’interfaccia dedicata rispetto all’integrazione con Calendar.