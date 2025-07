Cometa interstellare 3I/ATLAS in visita al Sistema Solare

Succede raramente, ma quando accade lascia tutti con il naso all’insù (letteralmente, se si ha un telescopio): qualcosa di non nostro attraversa il Sistema Solare. E stavolta si tratta di una cometa, chiamata 3I/ATLAS, che arriva da molto lontano – non da un’altra orbita, ma da un altro sistema stellare. Un intruso galattico, insomma, che ha deciso di fare una piccola deviazione cosmica verso casa nostra.

Un frammento di un altro mondo: 3I/ATLAS e la materia prima di altre stelle

Non è la prima volta che succede. Nel 2017 ci fu ’Oumuamua, un oggetto così strano che ancora oggi non si è capito se fosse una cometa, un asteroide, o qualcos’altro di completamente fuori categoria. Poi è toccato a Borisov nel 2019. E adesso eccola, 3I/ATLAS, che si presenta con una certa imponenza: più grande dei suoi predecessori, con un diametro di circa 20 chilometri, e una velocità che farebbe impallidire qualsiasi navicella costruita dall’uomo. Eppure, per quanto fugace, la sua visita sta già lasciando un segno.

Il telescopio spaziale Hubble, veterano dell’esplorazione celeste, è riuscito a catturarla mentre attraversava la nostra zona. E non era il solo a tenerla d’occhio: da terra e dallo spazio, tutto il mondo scientifico si è attivato per osservare, misurare, analizzare. Perché una cometa interstellare non è solo una curiosità: è una finestra aperta su un altro pezzo di galassia. La sua composizione – ghiaccio d’acqua, composti organici, e tracce simili a quelle di certi asteroidi antichissimi – potrebbe raccontarci com’era il materiale primordiale in altri angoli della Via Lattea.

Quello che fa venire i brividi, però, è pensare alla sua età: circa 7 miliardi di anni. Significa che questa cometa è nata ben prima che il nostro Sole iniziasse a brillare. È come se un frammento di un’altra storia, scritta molto prima della nostra, si fosse messo in viaggio e, per caso o per destino, fosse passato di qui.

Non ci sarà molto tempo per studiarla: 3I/ATLAS è già in rotta verso l’uscita. Ma il suo passaggio ci ricorda una cosa importante: l’universo è immenso, imprevedibile, e ogni tanto si diverte a sorprenderci. Anche solo per pochi istanti.