Whirlpool presenta le sue nuove asciugatrici 6° SENSO

Whirlpool torna a far parlare di sé annunciando un’importante novità nel settore degli elettrodomestici. Si tratta di una nuova serie di asciugatrici di ultima generazione. Le quali sono state progettate per ridefinire gli standard di efficienza, cura dei tessuti e integrazione smart. Il lancio, che segna un ulteriore passo nella strategia dell’azienda orientata verso la casa intelligente e sostenibile, mette al centro una tecnologia già collaudata in altri dispositivi del marchio. Ovvero il sistema 6° Senso. Tale tecnologia, già nota per la sua applicazione nelle lavatrici Whirlpool, arriva ora anche sulle asciugatrici. Ciò per ottimizzare ogni fase del ciclo senza sprecare risorse. Il centro del sistema è un complesso di sensori intelligenti capaci di rilevare il livello di umidità nei capi durante l’asciugatura. L’algoritmo integrato analizza i dati in tempo reale e regola automaticamente parametri come la durata del ciclo, la temperatura e la rotazione del cestello. Il risultato? Prestazioni ottimizzate, minori consumi energetici e nessuna necessità di impostare manualmente le funzioni.

Whirlpool le caratteristiche delle nuove asciugatrici

Il modello principale della nuova linea offre una capacità di 9 kg, ma non mancano versioni Slim da 7 e 8 kg, ideali per chi ha spazi ridotti. A cui si aggiungono modelli XXL capaci di gestire fino a 10 kg di bucato. Tutti sono dotati di motore inverter, una scelta che garantisce riduzione della rumorosità e consumi più contenuti rispetto ai motori tradizionali. Inoltre, Whirlpool ha optato per l’utilizzo del gas refrigerante R290, più ecologico e meno impattante sull’ambiente.

Per i suoi nuovi dispositivi, Whirlpool ha introdotto anche una funzionalità chiamata Iron Touch. Si tratta di un sistema a getti di vapore direzionali che agisce sui tessuti per ridurre la formazione di pieghe. Tale accorgimento si traduce in meno tempo passato con il ferro da stiro in mano, e maggiore protezione per capi delicati e tessuti tecnici.

E non è tutto. La componente smart è parte integrante dell’esperienza. Le asciugatrici sono progettate per dialogare con l’ecosistema Whirlpool grazie alla funzione Smart Pairing. Tramite l’app dedicata è possibile monitorare lo stato del ciclo, ricevere notifiche, accedere a dati statistici e, soprattutto, affidarsi alla funzione Wizard. Quest’ultima permette al sistema di decidere in autonomia quale programma utilizzare, in base al tipo di tessuto e all’umidità residua rilevata.

Al momento, l’azienda non ha ancora comunicato dettagli ufficiali su prezzo e disponibilità nei negozi. Eppure, il modello da 9 kg con sigla C WD 96M WBS IT è già visibile sul sito del produttore. Attualmente, non risulta disponibile all’acquisto, ma una ricerca su Google suggerisce un possibile prezzo indicativo di 1.099 euro. Non è chiaro se si tratti di un valore reale o di un dato provvisorio in attesa di conferma. Non resta, dunque, che attendere ulteriori sviluppi.