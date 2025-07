OnePlus Nord 4, l’offerta migliore è su AMAZON: costa pochissimo

La fascia media della telefonia mobile è davvero ricchissima di prodotti più o meno interessanti, oggi gli utenti si ritrovano a poter spendere molto poco sull’acquisto di OnePlus Nord 4, un dispositivo che propone un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro, grazie appunto alla promozione Amazon.

Nell’avvicinarsi ad uno smartphone di questo tipo, la prima cosa che dobbiamo tenere bene a mente è legata alle dimensioni, proprio perché è perfettamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, riuscendo a tutti gli effetti a mettere a disposizione del consumatore circa 199,5 grammi di peso e 162,6 x 75 x 8 millimetri di spessore. A conti fatti i suoi punti di forza sono molteplici, passano anche per il display da 6,74 pollici di diagonale, con risoluzione di 1240 x 2772 pixel, un Fluid AMOLED con densità di 451 ppi e refresh rate a 120Hz, per arrivare infine sul processore Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen3, con una configurazione più che ottima, grazie ai suoi 2,8GHz di frequenza di clock, affiancati da GPU Adreno 732, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (attenzione però che non è espandibile).

OnePlus Nord 4, che sorpresa con questi sconti Amazon

Occasione per una spesa decisamente più bassa del normale per tutti gli utenti, arriva la promozione che viene applicata in modo completamente automatico su Amazon, con la quale riuscire a risparmiare circa 160 euro rispetto al listino iniziale di 499 euro. Lo sconto del 32% viene applicato in modo completamente automatico, sulla colorazione Oasis Green, una delle più rilevanti ed interessanti. Per effettuare l’acquisto vi potete collegare subito qui.

Se siete interessati all’acquisto dello smartphone, dovete comunque sapere che nella parte posteriore si possono trovare due sensori fotografici: un principale da 50 megapixel ed un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel, utili più che altro per scattare discrete istantanee.