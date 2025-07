Marathon Fusion punta sull’oro per rendere la fusione sostenibile

Parliamo chiaro: la fusione nucleare è la regina delle promesse mai mantenute. Se ne parla da decenni come della soluzione definitiva all’energia pulita, ma tra costi fuori scala e ostacoli tecnici, il traguardo continua a spostarsi. Eppure, qualcosa di sorprendente arriva dalla Silicon Valley. Una startup chiamata Marathon Fusion ha deciso di rilanciare l’idea… con un twist da romanzo fantasy: rendere la fusione economicamente sostenibile producendo oro. Sì, oro vero. Non metaforico.

Energia pulita e oro: il piano (non folle) di una startup della Silicon Valley

E per quanto possa sembrare una provocazione, non si tratta di fantascienza pura. L’idea, per quanto ambiziosa, ha fondamenta scientifiche reali. Non si parla di creare oro come obiettivo in sé, ma di farlo diventare un sottoprodotto redditizio all’interno del processo di fusione. Un po’ come trovare una pepita mentre scavi per il petrolio.

Il trucco sta tutto in una modifica a un elemento del reattore. Di base, un impianto a fusione mette insieme deuterio e trizio (due isotopi dell’idrogeno), li scalda a temperature assurde e li costringe a fondersi per generare energia. Fin qui, tutto noto. Ma per mantenere viva la reazione, servono materiali che moltiplichino i neutroni in circolo. Di solito si usano elementi come berillio o piombo. Marathon Fusion propone invece il mercurio-198. Perché? Perché quando viene colpito da un neutrone, si trasforma prima in mercurio-197, instabile, e poi, nel giro di pochi giorni… in oro-197. Esatto: oro.

Secondo i loro calcoli, un singolo impianto potrebbe generare fino a 5 tonnellate d’oro all’anno. Tradotto: metà dei guadagni dell’impianto potrebbe arrivare non dalla corrente, ma dal metallo prezioso. Una prospettiva che ribalta completamente l’equazione economica della fusione.

Ovviamente ci sono dei “ma”. I risultati non sono ancora stati sottoposti a revisione paritaria, e l’oro prodotto potrebbe contenere tracce radioattive che ne ritarderebbero l’utilizzo per anni. Ma è difficile ignorare l’idea alla base: usare la fisica avanzata non solo per alimentare il mondo, ma anche per finanziare il cambiamento. Forse la pietra filosofale non era una leggenda, ma una strategia di business con un piano tecnico ben preciso.