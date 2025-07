HoMobile propone l’offerta da 5,99 euro: minuti, SMS e 100 giga sotto rete Vodafone

Torna sul mercato una delle offerte più apprezzate nel mondo della telefonia mobile italiana. HoMobile ripropone infatti la sua tariffa da 5,99€ al mese, un’occasione pensata per chi vuole cambiare operatore e risparmiare senza rinunciare alla qualità. L’iniziativa, chiamata “ho. 100 Giga”, mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, SMS senza limiti e ben 100GB di traffico Internet sotto rete 4G+ Vodafone. È una promozione ciclica che torna a grande richiesta, ma come sempre solo per un tempo limitato, sarà attivabile fino al 4 agosto 2025.

HoMobile: più velocità e vantaggi con le opzioni ho. il Turbo e ho+

L’offerta è riservata esclusivamente ai nuovi clienti che effettuano la portabilità da un lungo elenco di operatori, tra cui Iliad, Fastweb, CoopVoce, Poste Mobile, Very Mobile, Tiscali e molti altri. Il costo di attivazione varia. Può essere di 2,99€ per alcuni operatori e salire fino a 29,90€ per altri. A questo importo va aggiunta la prima ricarica obbligatoria di 6€, mentre la SIM fisica è gratuita. Chi preferisce l’eSIM dovrà invece sostenere un costo una unico aggiuntivo di 1,99€. L’attivazione può essere fatta direttamente sul sito ufficiale dell’operatore. È anche possibile acquistare la SIM e richiedere la portabilità del numero entro 15 giorni.

L’offerta base può essere potenziata con due opzioni extra. Con “ho. il Turbo” si accede alla rete 5G pagando solo 1,29€ in più al mese. Chi sceglie “ho+” può ottenere sia il 5G che una serie di vantaggi extra, come sconti sui rifornimenti Q8 o su altri partner convenzionati. Il costo di questa opzione è di 1,99 euro al mese. Entrambe sono pensate per migliorare l’esperienza utente, offrendo più velocità, servizi esclusivi e flessibilità.

L’operatore virtuale di Vodafone continua così a rafforzare la sua presenza sul mercato, proponendo una proposta concreta, semplice e vantaggiosa. Insomma la promo “ho. 100 Giga” rappresenta una soluzione completa per chi cerca affidabilità, convenienza e un pacchetto dati generoso, con il supporto di una rete ben collaudata.