Vodafone Silver ritorna per gli ex clienti anche ad agosto

Una delle offerte di rete mobile di Vodafone più gettonate per far tornare gli ex clienti è senz’altro Vodafone Silver. Quest’ultimo è infatti da sempre una delle offerte più apprezzate tra quelle proposte dal noto operatore telefonico italiano. Secondo quanto è emerso in rete, l’operatore sta proponendo ai suoi ex clienti l’attivazione di questa offerta anche per i primi giorni di agosto 2025. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone Silver, ritorna ad agosto la super offerta mobile per gli ex clienti Vodafone

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone sta proponendo nuovamente ai suoi ex clienti una delle sue offerte di rete mobile di punta. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata Vodafone Silver. Quest’ultima è dunque proposta al momento dall’operatore ai suoi ex clienti e lo sarà apparentemente fino ai primi giorni di agosto 2025.

Come di consueto, anche questa volta l’operatore ha avviato una campagna SMS apposita per.avvertire i suoi ex clienti di questa opportunità. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Con Vodafone 100GB in 5G, minuti e sms illimitati a 6.99E/mese. Attivazione 2.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 05/08. Dettagli e costi: voda.it/web15”.

Come è possibile capire dal messaggio, questa volta l’operatore sta proponendo Vodafone Silver nella sua versione più economica, ovvero quella da soli 6,99 euro al mese. Nonostante questo costo estremamente basso per il rinnovo, il bundle messo a disposizione degli utenti è davvero sorprendente. L’offerta include infatti ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore.

L’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Sono compresi anche questa volta svariati minuti per chiamare diverse destinazioni straniere. Il costo per la scheda sim è azzerato, mentre è previsto un costo di attivazione pari a 2 euro.