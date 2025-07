Battlefield 6: arriva il reveal ufficiale

Dopo un lungo periodo di attesa scandito da indiscrezioni e rivelazioni non ufficiali, Electronic Arts ha svelato il primo trailer ufficiale di Battlefield 6. L’annuncio è stato accompagnato da un teaser pubblicato sui canali social della saga di sparatutto militare. Il reveal è un momento attesissimo che promette di mostrare l’esperienza definitiva con il nuovo gioco. Nel breve video anticipatorio si intravedono quattro soldati equipaggiati con armamenti moderni. Quest’ultimi sono intenti ad osservare una metropoli devastata dai combattimenti. Mentre sullo sfondo infuriano scontri aerei tra jet da guerra, emerge chiaramente l’intenzione di riportare la serie alle sue radici.

Battlefield 6: ecco le novità emerse dal reveal

Tra le innovazioni rilevanti emerse nei test a porte chiuse spicca un avanzato sistema di distruzione ambientale. Il quale è stato potenziato per intensificare il caos e il realismo delle battaglie su larga scala. A ciò si aggiungono nuove funzionalità che mirano ad arricchire l’interazione tra i giocatori. Come la possibilità di trascinare i commilitoni feriti al riparo per soccorrerli, eseguire movimenti come lo scatto accovacciato o le capriole all’atterraggio, fino a raggiungere mezzi in movimento e aggrapparvisi. Aggiungendo così nuove opzioni tattiche nel mezzo del combattimento.

Il progetto coinvolge diverse realtà interne a EA, con la supervisione affidata a Vince Zampella, veterano dell’industria videoludica. Collaborano alla produzione anche DICE, Criterion Games, Motive Studio e Ripple Effect. Il tutto in un lavoro congiunto che ambisce a restituire vitalità a una serie che, dopo l’ultima deludente iterazione, ha bisogno di riconquistare la fiducia degli appassionati.

Sembra che il lancio di Battlefield 6 è previsto nel corso dell’anno fiscale 2026 di Electronic Arts. Periodo che copre un arco temporale compreso tra aprile 2025 e marzo 2026. Le notizie sono state riportate da fonti ufficiali e documenti per gli investitori. Inoltre, il gioco, una volta disponibile, arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Pronto a riportare la saga tra le protagoniste del panorama videoludico.