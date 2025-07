1Mobile e Ops! Mobile: sfida tra virtuali a colpi di giga, ecco prezzi e contenuti

L’offerta Speed 5G 150 Limited Edition di 1Mobile si posiziona tra le più interessanti nel segmento degli operatori virtuali che utilizzano la rete Vodafone. La proposta include 150 giga in 5G, minuti illimitati e 50 SMS, con un costo promozionale di 5€ per il primo mese, che poi passa a 6,99€ al mese per sempre. Il pacchetto è disponibile per chi effettua portabilità da qualsiasi gestore, senza restrizioni.

L’attivazione è gratuita, a patto che si mantenga il proprio numero. In caso di nuovo numero, la SIM ha un costo simbolico di 5€. La procedura è veloce e digitale, poiché l’intera attivazione può avvenire tramite SPID, opzione ormai sempre più diffusa per evitare passaggi fisici o video identificazioni. In basso ci sono tutte le informazioni.

Ops! Mobile: un totale di 300 giga, ma non per tutti

Sul fronte opposto, Ops! Mobile ha puntato su un’offerta estremamente generosa in termini di quantità di dati. La sua proposta si chiama OPS Special 300 GB e comprende 300 giga in 4G, suddivisi tra 150 GB base e 150 GB extra, oltre a minuti illimitati e 100 SMS, il tutto a 9,99€ al mese per sempre.

Attivabile solo da chi effettua portabilità, l’offerta esclude però chi proviene da Vodafone. Il costo iniziale è di 9,90€ una tantum, mentre la spedizione della SIM è gratuita. Anche in questo caso, l’attivazione può essere completata solo tramite SPID, a conferma dell’orientamento completamente digitale dell’operatore.

Strategia differente, stessa fascia di utenza: la scelta tra Ops! Mobile e 1Mobile è a vostra discrezione

1Mobile offre un ingresso agevolato con una base solida in 5G e un canone bloccato. Ops! Mobile risponde con un volume dati superiore, ma rinuncia a parte della flessibilità in fase d’accesso. La scelta dipende da cosa si ritiene più prioritario: l’apertura verso tutti e il supporto al 5G, oppure una valanga di giga in 4G per chi rientra nei requisiti previsti.