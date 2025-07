1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition: l’offerta da 150 giga con il 5G è disponibile

1Mobile è ormai da un po’ di tempo uno dei migliori gestori nel panorama telefonico in Italia. La sua grande caparbietà e soprattutto le sue reti che si appoggiano a Vodafone garantiscono agli utenti qualità e tantissima convenienza. L’offerta disponibile oggi infatti regala il 5G insieme a tanti altri contenuti e tutto con un prezzo scontato che dura per sempre senza mai cambiare. Questo è ciò che gli utenti ricercano al giorno d’oggi, ovvero offerte che durino per sempre senza rimodulazioni improvvise.

150 giga, minuti illimitati e rete veloce

L’offerta prevede ogni mese 150 giga sulla rete 5G, minuti illimitati verso tutti e 50 SMS, il tutto con la copertura garantita da Vodafone. Il primo mese costa 5€, poi si passa a 6,99€ al mese dal secondo mese in poi. Non ci sono cambiamenti di prezzo improvvisi che possano infastidire l’utente, così come costi nascosti e aumenti.

Chi utilizza Internet in grande quantità di giga si ritrova quindi di fronte all’offerta probabilmente perfetta per il suo numero.

Promo valida solo con portabilità

Per attivare la Speed 5G 150 Limited Edition è necessario portare il proprio numero in 1Mobile. Non ci sono limiti legati all’operatore di partenza: chiunque può passare a 1Mobile e attivare la promozione. La SIM è gratuita per chi effettua la portabilità, mentre chi sceglie un nuovo numero deve pagare 5€ per la SIM.

L’attivazione è gratuita in entrambi i casi, ma si può concludere solo tramite SPID, che serve a identificare correttamente l’intestatario della linea.

È questa l’offerta mobile con cui un gestore come 1Mobile continua a battere la concorrenza presentando contenuti in grande abbondanza e anche una rete piuttosto efficace per quanto riguarda Internet. Almeno per il momento è davvero complicato trovare qualcosa di meglio, soprattutto perché il 5G in genere ha un costo, cosa che qui invece non esiste. La scelta ora è tutta degli utenti.