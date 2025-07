Google Drive: anteprime video con thumbnail, ma c’è un limite importante

Google continua a perfezionare Drive puntando sulla fruizione dei contenuti multimediali. Dopo aver aggiornato il lettore video a giugno, la piattaforma ha introdotto una novità che migliora in modo significativo la navigazione dei file video salvati nel cloud: le anteprime con thumbnail visibili sulla barra di avanzamento.

Con questa funzione, scorrendo la timeline di un video, comparirà in sovrimpressione una miniatura del frame corrispondente, rendendo più semplice e veloce individuare il momento preciso che si sta cercando. Una modalità già familiare per chi utilizza YouTube, e ora applicata anche al contesto del cloud storage di Google.

Una funzione utile, ma solo per i video caricati dopo l’attivazione

Questa novità, seppur molto comoda, presenta una limitazione importante: le anteprime sono disponibili solo per i video caricati dopo l’attivazione della funzione. I file video già presenti nel proprio Drive non saranno aggiornati retroattivamente per includere la nuova funzionalità.

Il rollout è già in corso e coinvolge tutte le tipologie di utenti: dagli account personali ai piani Google Workspace, inclusa l’offerta Individual per professionisti. Google ha precisato che gli amministratori non potranno disattivare la funzione, a conferma del fatto che viene considerata un aggiornamento strutturale dell’esperienza utente, e non una semplice opzione attivabile.

Verso un Drive sempre più orientato ai contenuti visivi

L’introduzione delle thumbnail nei video conferma l’intento di Google di rendere Drive più accessibile e pratico anche per chi gestisce grandi archivi multimediali. Con il nuovo lettore video e ora con le anteprime, l’interazione con i file si fa più simile a quella di una piattaforma di streaming, offrendo agli utenti strumenti immediati per consultare e navigare i propri contenuti senza perdite di tempo.

Resta da capire se in futuro verrà data la possibilità di rigenerare le anteprime anche per i video già caricati, ma per il momento la novità rappresenta comunque un passo in avanti concreto nell’ottimizzazione dell’esperienza su Google Drive.