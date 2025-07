1Mobile: la nuova offerta 5G è davvero incredibile

Ogni utente praticamente tutti i giorni usufruisce della propria offerta mobile attiva sul suo numero di cellulare, ormai avere a disposizione minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati risulta indispensabile per garantirsi un’esperienza d’uso coi costi e per permettere ai nostri smartphone di offrire il massimo delle loro possibilità, dal punto di vista delle funzionalità digitali.

Qualsiasi utente di conseguenza deve attivare una promozione in grado di venire incontro alle sue esigenze e soprattutto conveniente da un punto di vista economico, tale offerta dunque rappresenta una scelta molto importante da fare con precisione in modo da poter usufruire di tutti i servizi fino alla fine del mese senza problemi, un provider che può garantire offerti di questo genere sicuramente può essere 1Mobile, l’operatore tinto di rosso recentemente ha pubblicato sul suo sito ufficiale una nuova promozione che potrebbe essere ciò che fa il caso vostro, diamole insieme un’occhiata.

Super offerte in 5G

L’offerta di cui vi parliamo oggi permette l’accesso alla bellezza di 260 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, il pezzo forte e il prezzo, 4,99 € per il primo mese e poi 8,99 € al mese a partire dal secondo, ma non finisce qui dal momento che l’offerta avrà un costo di attivazione gratuito se decidete di effettuare la portabilità, quest’ultima è completamente gratuita indipendentemente dall’operatore di provenienza, di conseguenza potrete mantenere il vostro numero indipendentemente da quale operatore abbiate scelto in precedenza, dettaglio che allo stato attuale davvero pochi provider offrono senza nessun tipo di vincolo.

Se siete interessati per effettuare l’attivazione tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale dell’operatore tinto di rosso, dichiarare i dati come il numero di telefono da portare e l’operatore di provenienza per poi procedere all’ordine e utilizzare la vostra promozione in appena tre giorni lavorativi.