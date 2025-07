MG4: arriva la batteria allo stato semi-solido

Il prossimo 5 agosto, sarà ufficialmente svelata la nuova MG4, la prima elettrica di fascia economica a introdurre una batteria allo stato semi-solido. Questa tecnologia, finora confinata a prototipi o veicoli di alta gamma, arriva finalmente in una vettura destinata al grande pubblico, segnando un cambio di passo notevole nella mobilità sostenibile. Il merito è di MG, che attraverso l’annuncio del general manager Chen Cui, ha confermato l’adozione di un pacco batterie sviluppato da QingTao Energy, capace di offrire autonomia, sicurezza e prestazioni mai viste in questa fascia di mercato.

MG4: dimensioni, design e integrazione tecnologica al passo coi tempi

Il sistema, con solo il 5% di elettrolita liquido, ha superato severi test di foratura e garantisce ben 537 km secondo il ciclo cinese CLTC. La densità energetica raggiunge i 180Wh/kg, mentre in condizioni rigide, come a -7°C, mantiene una capacità superiore del 13,8% rispetto alle classiche batterie LFP. Abbinata a un motore posteriore da 120kW e a una batteria da 70kWh, la MG4 promette anche una guida più dinamica rispetto a rivali dirette come la BYD Dolphin, che propone una soluzione con trazione anteriore. Tutto questo con un prezzo compreso tra i 9.600 e i 14.400€.

Rispetto al modello precedente, la nuova MG4 cresce in dimensioni e abitabilità. Con 4.395mm di lunghezza e un passo di 2.750mm, garantisce maggiore comfort interno. Il design prende ispirazione dalla sportiva MG Cyberster, presentando linee tese, fanali separati e un distintivo logo anteriore illuminato. Non mancano novità cromatiche. Infatti le nuove vernici metallizzate Donglai Purple e Qingbo Green, arricchite da pigmenti perlescenti europei, danno un tocco sofisticato alla carrozzeria.

Sul fronte tecnologico, il sistema MG×Oppo rappresenta un passo avanti nell’integrazione tra automotive ed elettronica di consumo. L’ intrattenimento permette il controllo tramite gesti, voce e smartphone, rendendo l’esperienza a bordo intuitiva e immersiva. La MG4 si candida così non solo come pioniera delle batterie semi-solide, ma anche come punto di riferimento tra le auto elettriche, grazie a un equilibrio efficace tra design, autonomia, innovazione e prezzo. In un settore in continua evoluzione, MG apre la strada a una nuova generazione di veicoli accessibili e intelligenti.