Gemini 2.5 Flash-Lite è disponibile per tutti: è questa l’AI di Google più veloce

Dopo un mese di test in anteprima, Google ha annunciato la disponibilità pubblica di Gemini 2.5 Flash-Lite, il nuovo modello AI pensato per chi cerca risposte rapide, efficienza economica e capacità di ragionamento di alto livello. Con questa versione, la serie Gemini 2.5 si arricchisce di una variante progettata per garantire prestazioni solide in scenari ad alta frequenza, senza appesantire i costi.

A differenza di quanto potrebbe suggerire il nome, Flash-Lite non è una versione “semplificata” dal punto di vista tecnico. Al contrario, mantiene tutte le principali funzionalità della famiglia Gemini: analisi multimodale, capacità di codifica, ragionamento logico, interpretazione matematica e una notevole reattività anche su testi lunghi o contenuti complessi. Il vero punto di forza, però, è il rapporto tra velocità e costi.

Quanto costa e dove può essere usato Gemini 2.5 Flash-Lite

Secondo i dati ufficiali, Flash-Lite ha un costo medio di 0,09 euro per milione di token in input e 0,37 euro per milione di token in output. Un prezzo particolarmente competitivo per chi sviluppa applicazioni che richiedono tempi di risposta contenuti, come la generazione di report dinamici, il riassunto di contenuti audiovisivi o la gestione automatizzata di conversazioni complesse. Aziende come DocsHound ed Evertune hanno già sperimentato l’efficacia di Flash-Lite nella fase beta, segnalando benefici tangibili in termini di produttività.

Il modello è ora accessibile attraverso Google AI Studio, l’app Gemini e l’ambiente professionale di Vertex AI. Per iniziare a utilizzarlo, è sufficiente richiamare il modello con l’etichetta “gemini-2.5-flash-lite” all’interno delle API disponibili.

L’arrivo di questa nuova variante segna anche il completamento della roadmap estiva di Google per la serie Gemini 2.5, dopo il rilascio di Gemini 2.5 Pro e Gemini 2.5 Flash lo scorso giugno. Di certo nel futuro prossimo ci saranno altre grandi novità che segneranno sempre di più l’arrivo dell’AI nella vita delle persone. E pensare che siamo solo all’inizio.