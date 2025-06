Gemini 2.5, Google rivede i prezzi e aggiunge ulteriori modelli alla famiglia

Migliora nettamente l’esperienza per gli utenti che si servono dell’intelligenza artificiale marchiata Google. La serie Gemini 2.5 è stata ulteriormente estesa per offrire più modelli agli utenti e anche per semplificare l’accesso all’utilizzo di tutti gli sviluppatori.

La principale novità è rappresentata da Gemini 2.5 Flash-Lite, una nuova versione progettata per garantire massima velocità e costi ridotti. Si tratta di un modello pensato per scenari ad alto volume, come la classificazione massiva di dati o la produzione di riassunti su larga scala, dove non è necessaria una fase approfondita di elaborazione. Per impostazione predefinita, il processo di ragionamento è disattivato, ma resta possibile abilitarlo in modo selettivo. Questa impostazione consente di ridurre drasticamente la latenza nei casi d’uso più pratici.

Gemini Flash e Pro diventano modelli stabili

Oltre a introdurre il nuovo arrivato, Google ha dichiarato stabili e disponibili per tutti anche gli altri due modelli della gamma: Gemini 2.5 Flash e Gemini 2.5 Pro. Il primo rappresenta la scelta intermedia, adatta per attività generiche e reattive, ed è stato aggiornato con una semplificazione del listino prezzi.

In particolare, non viene più fatta distinzione tra risposte elaborate con o senza ragionamento. I costi dei token di inputaumentano leggermente (circa 0,28 euro per milione di token), mentre quelli degli output calano da circa 3,27 a 2,34 euro, rendendo l’utilizzo più trasparente e prevedibile.

Un ecosistema AI più maturo

Al vertice della gamma resta Gemini 2.5 Pro, pensato per compiti che richiedono una maggiore profondità di analisi, come la scrittura di codice avanzato o lo sviluppo di agenti AI complessi. Questo modello è stato confermato come il più adottato nelle soluzioni enterprise, grazie alla combinazione di stabilità, prestazioni e supporto.

Un segnale concreto della maturità raggiunta dalla piattaforma è la rimozione della dicitura “experimental”dall’interfaccia, ora sostituita da versioni definitive, anche nella sezione dedicata al modello Flash. Inoltre, la versione app per Android riceverà presto lo stesso menu laterale già presente nella versione web, migliorando l’esperienza anche in mobilità.