WhatsApp rivoluziona la sezione Info, ecco come

WhatsApp si prepara a introdurre una novità destinata a cambiare radicalmente il modo in cui le persone comunicano informazioni nei loro profili. Nelle versioni beta più recenti dell’app per Android, è stata individuata una funzione in fase di sviluppo che permetterà agli utenti di impostare uno stato testuale temporaneo all’interno della sezione Info. Questi messaggi, una volta pubblicati, scompariranno automaticamente dopo un periodo di tempo stabilito.

WhatsApp: un profilo più dinamico e protetto

Da tempo la sezione Info consente di scrivere brevi frasi personali, citazioni o messaggi d’umore. Ora, con questa innovazione, diventerà anche uno spazio per comunicazioni momentanee. Tale novità punta a evitare che informazioni superate restino online, rendendo la comunicazione più precisa e contestuale. Sarà possibile scegliere una durata standard o personalizzare il tempo di permanenza del messaggio, adattandolo così a ogni esigenza. Si potrà comunicare, ad esempio, un’assenza per il weekend o la partecipazione a un evento, lasciando che il messaggio si elimini da solo al termine della circostanza.

Un aspetto interessante di questa nuova funzione è la sua visibilità all’interno dell’interfaccia. Ciò significa che lo stato temporaneo non sarà limitato alla sezione Info del profilo. Comparirà anche nella parte superiore della schermata chat, subito sotto il nome del contatto. In questo modo, chi apre una conversazione potrà vedere subito lo stato aggiornato, senza dover accedere al profilo completo. Si tratta di una modifica pensata per facilitare la comunicazione in tempo reale, con un occhio alla praticità.

Non manca l’attenzione alla privacy. Infatti solo i contatti autorizzati attraverso le impostazioni dell’account potranno visualizzare tali informazioni. Al momento non è stata ancora comunicata una data ufficiale per il rilascio nella versione stabile, ma i progressi nella beta fanno pensare che l’arrivo sia imminente. Intanto si moltiplicano le anticipazioni sugli aggiornamenti futuri, che includeranno anche promemoria per rispondere ai messaggi più importanti.