Google aggiorna il widget di ricerca: arriva l’accesso diretto alla Modalità AI

Google ha compiuto un nuovo passo verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella ricerca quotidiana su Android, rendendo disponibile una scorciatoia alla Modalità AI direttamente nel widget della barra di ricerca. Dopo una fase iniziale di test su dispositivi Pixel, la funzione è ora visibile anche su smartphone di altri produttori, grazie all’ultima versione stabile dell’app Google (16.28).

L’icona dedicata, una piccola forma circolare situata sul lato destro del widget accanto a Google Lens e al microfono per la ricerca vocale, consente l’accesso immediato all’interfaccia conversazionale basata sull’AI. Basta un tocco per aprire la schermata a pieno schermo e iniziare a interagire tramite prompt scritti. Si tratta quindi di un assist per tutti coloro che vogliono sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale tenendola sempre a portata di mano, aspetto che Google aveva già valutato di inserire ormai diverso tempo fa.

Come abilitare la funzione AI di Google sul proprio dispositivo

Per attivare la scorciatoia, è necessario tenere premuto sul widget della ricerca nella schermata principale, accedere al menu di personalizzazione e scegliere la voce “Modalità AI” dalla sezione “Scorciatoie”. Una volta selezionata, l’icona comparirà stabilmente all’interno del widget.

La disponibilità del nuovo layout, con design fuso all’interno della barra, dipende però dalla partecipazione al programma Search Labs. Chi è iscritto potrà visualizzare l’icona AI integrata nel widget stesso in modo nativo e ben armonizzato con il resto dell’interfaccia. Per gli altri utenti, la scorciatoia potrebbe apparire in una versione leggermente diversa, ad esempio come un elemento a parte all’interno di un carosello sotto la barra di ricerca.

Questa novità rappresenta un ulteriore passo nella diffusione dell’intelligenza artificiale nell’interfaccia Android, offrendo uno strumento sempre più accessibile e rapido per attivare funzionalità conversazionali avanzate in un solo tocco. Anche chi fino ad ora si era dimostrato restio ad utilizzare questa funzionalità, ora potrà farlo in maniera molto più semplice.