No Rest for the Wicked: il debutto slitta su Xbox

Novità interessanti in arrivo per il settore gaming. Nel dettaglio, Moon Studios, il team di sviluppo austriaco che si è guadagnato fama internazionale con i due acclamati episodi di Ori, sta lavorando ormai al suo nuovo action RPG, No Rest for the Wicked. Il gioco è approdato in anticipo su Steam il 16 aprile 2024. Eppure, continua a non avere una data di uscita ufficiale. Nell’attesa, arrivano nuove indicazioni sullo stato dei lavori relativi alle versioni console. A tal proposito, emerge che il lancio su Xbox avverrà in un secondo momento rispetto a PlayStation 5 e alla Switch 2.

No Rest for the Wicked: ecco il perché del ritardo su Xbox

La notizia arriva direttamente dal CEO dello studio, Thomas Mahler, che ha discusso la situazione in una conversazione su Discord. Inoltre, successivamente ha fornito ulteriori dettagli attraverso un post sulla piattaforma X. Mahler ha spiegato che, basandosi su un’analisi interna dei trend di mercato e delle prospettive di vendita, Xbox risulta essere, al momento, una priorità inferiore rispetto alle altre piattaforme. Secondo Mahler, PlayStation 5 offre condizioni più favorevoli per il lancio del gioco. Ciò sia per il numero di utenti attivi che per l’attitudine del pubblico all’acquisto diretto dei titoli.

Anche la console di Nintendo rientra tra le priorità dello studio. In tal caso, l’interesse di Moon Studios è legato alla possibilità di inserirsi in un mercato con minore concorrenza e con una base di giocatori particolarmente attenta alle novità. Non è escluso, in futuro, un possibile accordo con Microsoft per portare No Rest for the Wicked su Xbox Game Pass. Considerato il legame storico tra Moon Studios e Xbox, un’intesa in tal senso rappresenterebbe una naturale evoluzione. Eppure, al momento non ci sono conferme ufficiali. Gli appassionati dovranno, dunque, attendere ancora per conoscere con certezza le date di uscita sulle varie console e il calendario completo della pubblicazione.