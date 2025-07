Xbox Game Pass porta lo streaming dei propri giochi anche su PC

Microsoft compie un ulteriore passo verso la piena integrazione dei suoi servizi, annunciando l’arrivo dello streaming dei giochi personali anche su PC. La funzione, finora riservata alle console e ad alcuni dispositivi mobili, è finalmente disponibile per gli utenti Xbox Game Pass Ultimate iscritti al programma Insider su Windows.

Giocare senza installare, anche ai titoli esclusivi per console

Con questa novità, è possibile avviare in streaming i giochi acquistati nella propria libreria, inclusi quelli disponibili solo per console, senza doverli scaricare sul PC. L’esperienza è gestita direttamente dall’app Xbox per Windows, offrendo un’alternativa immediata all’installazione locale, con vantaggi notevoli soprattutto per chi dispone di uno spazio di archiviazione limitato.

L’espansione della funzionalità cade in un momento particolarmente favorevole: le nuove Xbox Ally e Xbox Ally Xsono ormai alle porte, e questa integrazione anticipa un approccio simile a quello già visto con PlayStation Portal, ma con una flessibilità maggiore, dato che non è richiesto l’utilizzo della stessa rete della console.

Una rete in espansione: console, visori e ora anche PC

Finora, lo streaming dei giochi personali era accessibile da Xbox Series X|S, Xbox One, alcune smart TV compatibilie persino da dispositivi come il Meta Quest. Ora, con l’arrivo su PC, Microsoft chiude un cerchio fondamentale per il proprio ecosistema multipiattaforma, offrendo un’esperienza sempre più fluida e trasversale.

Oltre alla comodità, c’è un altro aspetto pratico: titoli come Call of Duty: Black Ops 6 superano i 128GB di spazio richiesto, una cifra che può creare problemi a chi ha un SSD limitato. Lo streaming elimina questa barriera, permettendo di avviare il gioco in pochi secondi senza intaccare le risorse hardware del dispositivo.

Oltre 250 giochi già disponibili, e la lista cresce

Secondo quanto comunicato da Microsoft, sono già oltre 250 i titoli compatibili con questa funzione di streaming personale. A questi si somma l’intero catalogo Game Pass, con la promessa di nuove aggiunte nelle prossime settimane, inclusi titoli Play Anywhere ed esclusive console. L’obiettivo è chiaro: offrire agli utenti una libreria cloud completa e accessibile da ogni dispositivo.