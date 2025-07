TV stick Android a soli 13 euro su AliExpress: un prezzo da cogliere al volo

AliExpress propone in questi giorni uno sconto molto interessante sull’acquisto di una TV stick Android, prodotto essenziale per molte famiglie che ancora oggi non hanno deciso di compiere l’ultimo passo per l’acquisto di un televisore con connessione WiFi integrata e possibilità di utilizzare tutte le applicazioni di streaming.

Lo scopo di un prodotto di questo tipo è proprio lo stesso che vi abbiamo appena indicato sopra, ovvero rendere smart ogni televisore a cui vengono effettivamente collegati, devono semplicemente essere connessi tramite la porta HDMI, per trasmettere i contenuti video, e poi allo stesso tempo deve essere presente una connessione WiFi per accedere ai servizi di streaming. Per rendere l’esperienza ancora più completa, segnaliamo la presenza della connessione bluetooth 5, in questo modo l’utente non solo può fare tutto quello che abbiamo appena scritto, ma può collegare direttamente alla TV stick anche cuffie o joystick, senza dover fare affidamento sul bluetooth del televisore (che molto probabilmente è assente).

Aliexpress, che sconto speciale su questo prodotto

Risparmiare con AliExpress è sempre stato facile, dobbiamo ammetterlo, ma oggi lo è ancora di più. La promozione che è stata attivata propone una spesa finale da sostenere pari a soli 13,45 euro, con una riduzione effettiva del 76% rispetto al listino iniziale di 57,89 euro. Ordinatelo subito al seguente link per risparmiare moltissimo.

A differenza dei normali Android TV Box, in questo caso ci scontriamo con dimensioni estremamente più piccole e portabili, facilitando di molto l’usabilità quotidiana da parte dei consumatori ed il trasporto. In confezione è possibile trovare tutto il necessario per il suo corretto funzionamento, tra cui ad esempio anche il telecomando per il controllo da remoto. Il sistema operativo Android TV facilita di molto la vita a tutti, perché semplicemente è possibile godere di ogni funzione e utility che siamo abituati a vedere sostanzialmente altrove.