Truffa di luglio in corso in queste ore: un messaggio può fregarvi soldi dal conto così

Una truffa può diventare improvvisamente molto più pericolosa di quello che gli utenti credono, soprattutto quando a metterla in pratica sono vere e proprie organizzazioni criminali. Tutto ciò sta accadendo in queste ore in Italia, soprattutto mediante posta elettronica, con le persone che in alcuni casi non hanno potuto fare altro che cascarci. In basso ci sono le informazioni che servono.

Quando basta una truffa per fregare gli utenti: ecco il messaggio da evitare assolutamente

Il messaggio che sta girando in queste ore è stato fortunatamente segnalato da tantissimi utenti che sono andati nel panico dopo essere cascati nella rete dei truffatori. Come si può vedere qui in basso, qualcuno proverà a farvi credere con una truffa di essere un responsabile di un’azienda farmaceutica inglese, cosa ovviamente non vera. Ecco il testo completo:

“Buona giornata,

È un piacere informarti che la nostra azienda è alla ricerca urgente di un prodotto da acquistare nel tuo Paese, l’India.

Mi chiamo Dott.ssa Nancy Kate, sono consulente sanitaria e assistente responsabile degli acquisti presso un’azienda farmaceutica con sede nel Regno Unito.

Vorrei discutere con te di un’opportunità commerciale all’interno della nostra azienda.

Ti propongo di agire come intermediario tra il fornitore locale in India e la nostra azienda. Vorrei che collaborassi con me in questa attività.

Tu riceverai il 60% dei profitti, mentre a me sarà destinata una commissione del 40% su ogni transazione.

Se sei interessato, ti prego di farmelo sapere così da poterti inviare tutti i dettagli necessari per una piena comprensione.

WhatsApp: (+44 7577 306150)

Email: a30265617@gmail.com

Cordiali saluti,

Nancy Kate”.

Attenzione: abbiamo scelto di mettere la mail e il numero di telefono indicati dalla truffa proprio per permettere ai nostri lettori di riuscire ad identificare il tutto. Raccomandiamo di non contattare in alcun modo né l’indirizzo di posta elettronica, né il contatto tramite WhatsApp per evitare ogni tipo di problema.