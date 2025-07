Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e Galaxy Watch 8 finalmente disponibili

Samsung ha aperto un nuovo capitolo nell’innovazione mobile con il debutto globale di Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, accompagnati dalla rinnovata serie Galaxy Watch8. Il successo di tale generazione di dispositivi è già tangibile. In Europa, i preordini hanno raggiunto livelli record per i pieghevoli della linea Galaxy Z. Superando le aspettative iniziali e persino le cifre della popolare serie S25. Il Galaxy Z Fold7, in particolare, ha rappresentato più del 50% delle prenotazioni. Registrando una crescita notevole rispetto ai modelli precedenti.

Samsung: ecco le novità sui nuovi dispositivi Galaxy

I nuovi dispositivi pieghevoli rappresentano il risultato di anni di evoluzione e perfezionamento dell’integrazione con l’intelligenza artificiale. Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 si distinguono come i modelli più raffinati mai lanciati da Samsung nel campo dei foldable. Ciò grazie a un equilibrio tra leggerezza, sottigliezza e potenza. Le funzionalità AI, pienamente integrate nel sistema Galaxy, permettono di adattare l’esperienza d’uso al contesto. Rendendo tali smartphone veri assistenti intelligenti al servizio della quotidianità.

Galaxy Z Fold7 si propone come uno strumento potente per chi cerca un dispositivo capace di supportare attività complesse. Multitasking avanzato, visualizzazione su un ampio display pieghevole, strumenti creativi e collaborazione in tempo reale. L’esperienza diventa ancora più coinvolgente grazie a Galaxy AI e alle funzioni come Gemini Live, che consente di condividere e commentare con l’intelligenza artificiale ciò che si vede attraverso la fotocamera. Inoltre, con una camera da 200 MP e capacità di editing intelligenti come Generative Edit, anche la produzione di contenuti professionali è a portata di mano.

Dall’altra parte, Galaxy Z Flip7 conquista con il suo formato compatto e il design iconico. Il nuovo schermo FlexWindow a tutta larghezza permette agli utenti di interagire rapidamente con notifiche, musica e app. Il tutto senza aprire il telefono. La funzione Now Bar rende l’esperienza ancora più fluida, offrendo aggiornamenti in tempo reale su attività quotidiane. Inoltre, grazie alla FlexCam e alla possibilità di utilizzare filtri in tempo reale, i selfie non solo sono più semplici da scattare, ma già pronti per essere condivisi. Portrait Studio, invece, trasforma le immagini in illustrazioni artistiche con pochi tocchi.

Non solo smartphone per Samsung

A completare la nuova proposta c’è Galaxy Watch8, disponibile anche nella variante Classic. Entrambi i modelli si avvalgono di sensori evoluti e funzionalità AI per offrire un’esperienza personalizzata riguardo salute, sport e benessere. Un elemento di novità è l’Indice Antiossidanti, che analizza i livelli di carotenoidi in pochi secondi e fornisce dati utili a chi desidera adottare uno stile di vita più equilibrato. Il design è stato aggiornato per garantire massimo comfort e precisione nel rilevamento dei parametri vitali.

Per accompagnare il lancio, Samsung ha inaugurato i Galaxy Experience Spaces in città strategiche come Londra, New York, Parigi, Seoul e Dubai. Tali spazi sono stati pensati per offrire ai consumatori un primo contatto immersivo con le nuove tecnologie Galaxy. Ciò anche attraverso la collaborazione con community locali dedicate a sport, fotografia e creatività. Il nuovo localizzatore degli Experience Store, disponibile online, aiuta gli utenti a trovare facilmente i negozi dove provare i prodotti.

I Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e la serie Galaxy Watch8 sono acquistabili in 49 Paesi, con un’estensione prevista a oltre 110 mercati. I nuovi pieghevoli arriveranno in varie colorazioni. La versione FE del Galaxy Z Flip7, più accessibile, sarà disponibile in Black e White.