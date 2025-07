Galaxy Watch 8 e Classic: emersi alcuni leak dell’ultimo momento

Samsung finalmente alza il sipario sui suoi nuovi prodotti nel tanto atteso evento Unpacked. Tra i protagonisti principali della presentazione ci saranno i tre modelli che andranno a comporre la famiglia Galaxy Watch 8. L’attesa è stata alimentata per mesi da indiscrezioni e rumor, e le sorprese non sono finite. Proprio all’ultimo momento, infatti, è spuntata una nuova fuga di notizie che mostra in anteprima immagini ufficiali dei nuovi smartwatch. Le immagini condivise da Roland Quandt, fonte ben nota nel mondo dei leak tecnologici, mostrano chiaramente sia il Galaxy Watch 8 che il Watch 8 Classic. L’aspetto estetico dei due orologi è ormai praticamente confermato. Entrambi adottano un design inedito che combina elementi squadrati con una forma circolare, in quello che viene chiamato stile “squircle”.

Emersi ulteriori leak riguardo i nuovi Galaxy Watch 8

Il modello Classic, in particolare, segna un ritorno alle origini. Ciò grazie alla reintroduzione della ghiera meccanica. Un dettaglio molto apprezzato dagli utenti più tradizionali e che aggiunge un tocco di interattività al dispositivo. La configurazione dei pulsanti varia leggermente. Per il modello standard sono disponibili due posizionati sul lato destro. Mentre la variante Classic aggiunge un terzo pulsante tra gli altri due. Il quale presumibilmente potrebbe aiutare a migliorare l’interfaccia e l’usabilità.

Sotto la scocca, però, le novità sono più moderate. Il chip scelto è ancora l’Exynos W1000. Quest’ultimo già presente nei Galaxy Watch 7. Nonostante ciò, è previsto un lieve incremento nella capacità della batteria. Cambiamento che dovrebbe garantire una durata leggermente superiore rispetto a quella offerta dai predecessori. Anche se dal punto di vista tecnico le innovazioni non sono rivoluzionarie, l’attenzione ai dettagli estetici e funzionali suggerisce una chiara strategia da parte di Samsung. L’azienda sudcoreana, infatti, punta a rafforzare la propria identità, Il tutto offrendo un’esperienza d’uso più coerente e raffinata. Tutti i riflettori sono ora puntati sull’evento. Non resta che attendere per ottenere ogni dettaglio ufficiale.